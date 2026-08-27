Presidente Mulino: todo el que es enviado a Coiba tiene ‘relación directa con el narcotráfico’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves 27 de agosto que las personas detenidas y enviadas a la cárcel ubicada en la isla de Coiba tienen vínculos con el narcotráfico.

“Todo el que está en la isla Coiba tiene relación directa con el narcotráfico”, afirmó durante el Consejo de Gabinete ampliado, realizado en Tortí, corregimiento de Chepo, al este de la capital.

Mulino se refirió al tema luego de explicar que Colombia comenzará a fumigar los cultivos de coca y que, cuando eso ocurra, “Panamá tomará un respiro”.

“Esa sobreproducción de cocaína es la que nos tiene complicado el tema de seguridad nacional (en el país)”, dijo. Al mismo tiempo, rechazó las críticas a su gobierno por la inseguridad y la criminalidad en el país.

El mandatario sostuvo que los crímenes cometidos en las últimas semanas obedecen a disputas entre bandas criminales.

“Se están matando entre ellos. Se están matando por razón de la disputa de territorios, de mercancías, los tumbes, etc. Y también por algo importante: el liderazgo en las distintas pandillas, sobre todo las grandes que tienen una cobertura territorial enorme. Hemos hecho lo que creíamos prudente: aislar a los distintos dirigentes de pandillas y controladores del negocio del narcotráfico”, aseguró.

“Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico, y mucha. Y seguiremos llevando a Coiba a todo el que sea un problema en materia de narcotráfico para aislarlos”, advirtió.

El pasado 25 de agosto, la Dirección del Sistema Penitenciario trasladó al exalcalde de Colón, Alex Lee, y al representante y al tesorero de la Junta Comunal de Barrio Norte, Javier Lynch y Orlando Salazar, respectivamente, a la cárcel de Coiba. Las autoridades alegaron motivos de seguridad y la necesidad de reorganizar a los privados de libertad recluidos en la cárcel de Nueva Esperanza.

Lee, Lynch y Salazar se encuentran detenidos provisionalmente por orden de un juez de garantías y no han sido condenados.

Los tres son investigados por el presunto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

El exalcalde fue imputado por el delito de peculado por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.