Presunto peculado millonario: aprehenden a tres exfuncionarios de la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, San Miguelito

En una operación realizada la mañana de este martes 10 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a tres exfuncionarios de la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, por un presunto caso de peculado relacionado con la suma de $5 millones asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para obras sociales.

Los allanamientos se practicaron en distintos puntos del distrito de San Miguelito, luego de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual arrojó una presunta lesión patrimonial por la suma de $5 millones 585 mil en el manejo de los fondos entregados por la AND para el Programa de Interés Social.

La investigación de la fiscalía también se dirige a una serie de empresas a las que se les asignaron obras con fondos de la descentralización, pero que presuntamente no cumplieron con los contratos establecidos.

Hasta el momento, la fiscalía ha logrado la imputación de cargos contra 13 exrepresentantes de corregimiento y 11 extesoreros, por la presunta comisión del delito de peculado mediante el manejo de fondos de la descentralización.

La fiscalía informó que en noviembre de 2025 entregó un listado con 70 exrepresentantes, extesoreros, representantes y alcaldes que debían ser ubicados, relacionados con el presunto manejo irregular de los fondos de la descentralización.