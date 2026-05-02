NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional aplicó el Decreto Alcaldicio 06 en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, logrando la conducción de 38 adultos y dos menores de edad.

La Policía Nacional reportó la aprehensión de 38 adultos y la retención de dos menores de edad durante la primera jornada del toque de queda en el distrito de San Miguelito, que inició a las 10:00 p.m. de este viernes y se extendió hasta las 4:00 am. de este sábado 2 de mayo.

Los operativos, fundamentados en el Decreto Alcaldicio 06, se concentraron en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, sectores identificados con una alta incidencia delictiva.

Según los reportes oficiales, las personas fueron conducidas a las autoridades tras ser detectadas en calles y veredas en horarios no permitidos sin una justificación válida para su presencia en la vía pública.

Primer día de toque de queda en San Miguelito deja 40 personas retenidas en operativos de seguridad. Foto: Policía Nacional.

Objetivo: Recuperar la convivencia ciudadana

La medida, que busca mitigar las condiciones que afectan la seguridad y la paz social, se aplica estrictamente en horario nocturno, cuando las estadísticas locales suelen reflejar un incremento en los incidentes de violencia.

Las autoridades detallaron que la dinámica del operativo consistió en:

Patrullajes preventivos: Recorridos intensivos por veredas y avenidas principales.

Verificación de estatus: Conducción de ciudadanos que no pudieron sustentar su movilidad fuera del horario permitido.

Protección de menores: Traslado de los dos menores detectados para garantizar su integridad y contactar a sus tutores legales.

Horarios y advertencias

La reglamentación establecida por la Alcaldía de San Miguelito contempla una restricción de movilidad los días viernes, sábados y domingos, iniciando a las 10:00 p.m. y extendiéndose hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

La Policía Nacional reiteró que estos operativos continuarán durante todo el fin de semana.

Las autoridades advierten a la ciudadanía que el incumplimiento de este decreto conlleva la aprehensión inmediata y la conducción ante los jueces de paz o autoridades correspondientes para las sanciones pertinentes.