Panamá, 03 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFERENCIA EN NUEVA YORK

    Procurador Luis Carlos Gómez pide mayor cooperación internacional contra la corrupción

    Juan Manuel Díaz
    Procurador Luis Carlos Gómez pide mayor cooperación internacional contra la corrupción
    El procurador Luis Carlos Gómez. LP

    El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, abogó por la colaboración internacional en la detección e incautación de activos derivados de actos de corrupción.

    Así lo comunicó Gómez durante su participación en la Segunda Conferencia Global para la Medición de Actos de Corrupción, que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos).

    En la actividad, Gómez instó a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, así como al fortalecimiento de la integridad de los funcionarios.

    La conferencia es organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA).

    El propósito del encuentro es desarrollar técnicas precisas para la medición de la corrupción, con el fin de comprender sus causas y consecuencias.

    El Ministerio Público mantiene en estos momentos varios expedientes de casos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les asignó el manejo de fondos públicos.

    Tal es el caso de la investigación por el manejo de dinero entregado a juntas comunales y municipios por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización.

    Por este caso, se ha ordenado la conducción de unos 70 representantes de corregimiento, alcaldes y tesoreros de juntas comunales.

    En este caso, informes de auditoría preliminares revelan una afectación por más de $25 millones.

    Otro caso emblemático que involucra a funcionarios y exfuncionarios es la investigación por presunta corrupción en el manejo de fondos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

    También se adelantan investigaciones por presunto peculado relacionado con fondos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), cuya lesión patrimonial asciende a $24 millones.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más