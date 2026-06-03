Procuraduría pide audiencia contra 73 evadidos de La Joyita; Policía captura a otros 10 presos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los imputados enfrentan cargos por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión.

La Procuraduría General de la Nación solicitó una audiencia múltiple contra los primeros 73 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita.

La diligencia está programada para las 2:00 p.m. de este miércoles y los señalados enfrentarán cargos por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión.

#COMUNICADO| La @PGN_PANAMA informa que solicitó audiencias múltiples contra los primeros privados de libertad evadidos del Centro Penitenciario La Joyita, por la presunta comisión del delito de Evasión. 👇 pic.twitter.com/hJtsc1SMH3 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 3, 2026

Así lo informó la institución en un comunicado, donde también se dio a conocer que tiene activas más de 15 investigaciones relacionadas con la fuga masiva. Los aprehendidos en medio de esas pesquisas también comparecerán ante los tribunales de garantías del Órgano Judicial.

La búsqueda de los reos evadidos están a cargo de la Policía Nacional. Una vez detenidos, las fiscalías especializadas del área metropolitana de la provincia de Panamá asumen el caso.

Cárcel de Panamá. Complejo Penitenciario La Joya. Cortesía: Policía Nacional

Ubican a otros 10

La masiva fuga de reos ocurrió durante la tarde del pasado lunes 1 de junio. En una conferencia de prensa realizada ayer martes las autoridades responsables del tema informaron que 165 presos se había evadido del penal, había recapturado a 123 y buscaban a 69.

Así avanza el cerco. Este mapa muestra alguno de los puntos donde autoridades capturan a evadidos de La Joyita/Joya tras la fuga masiva del pasado lunes 1 de junio.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/DG285ih5rt — La Prensa Panamá (@prensacom) June 3, 2026

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles, la Policía Nacional informó que encontró a otros 10, por lo que la cifra de recapturados se eleva a 133. Es decir, hay 59 en la calle.

En la conferencia de prensa de la tarde del martes participaron Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; Jorge Torregroza, jefe de la Dirección del Sistema Penitenciario; y Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario; Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. Foto. Cortesía Policía Nacional

Así mismo informaron que el comisionado Basilio Sánchez fue nombrado como como director de seguridad penitenciaria, “con la responsabilidad de supervisar las medidas de seguridad y la investigación interna”.

“Vamos a encontrar a las personas que hayan permitido una situación como esta”, dijo la ministra Montalvo durante la conferencia.

Por su lado, el director de la Policía Nacional informó que se abrió una investigación administrativa para determinar el posible vínculo de agentes de la institución que se encontraban en La Joyita al momento de la fuga.