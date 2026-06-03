Panamá, 03 de junio del 2026
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    Proceso judicial

    Procuraduría pide audiencia contra 73 evadidos de La Joyita; Policía captura a otros 10 presos

    Los imputados enfrentan cargos por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión.

    Eliana Morales Gil
    Procuraduría pide audiencia contra 73 evadidos de La Joyita; Policía captura a otros 10 presos
    Preso recapturado en Gorgona, Panamá Oeste. Cortesía Policía Nacional

    La Procuraduría General de la Nación solicitó una audiencia múltiple contra los primeros 73 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita.

    +info

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    La diligencia está programada para las 2:00 p.m. de este miércoles y los señalados enfrentarán cargos por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión.

    Así lo informó la institución en un comunicado, donde también se dio a conocer que tiene activas más de 15 investigaciones relacionadas con la fuga masiva. Los aprehendidos en medio de esas pesquisas también comparecerán ante los tribunales de garantías del Órgano Judicial.

    La búsqueda de los reos evadidos están a cargo de la Policía Nacional. Una vez detenidos, las fiscalías especializadas del área metropolitana de la provincia de Panamá asumen el caso.

    Procuraduría pide audiencia contra 73 evadidos de La Joyita; Policía captura a otros 10 presos
    Cárcel de Panamá. Complejo Penitenciario La Joya. Cortesía: Policía Nacional

    Ubican a otros 10

    La masiva fuga de reos ocurrió durante la tarde del pasado lunes 1 de junio. En una conferencia de prensa realizada ayer martes las autoridades responsables del tema informaron que 165 presos se había evadido del penal, había recapturado a 123 y buscaban a 69.

    Sin embargo, durante la mañana de este miércoles, la Policía Nacional informó que encontró a otros 10, por lo que la cifra de recapturados se eleva a 133. Es decir, hay 59 en la calle.

    En la conferencia de prensa de la tarde del martes participaron Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; Jorge Torregroza, jefe de la Dirección del Sistema Penitenciario; y Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

    Procuraduría pide audiencia contra 73 evadidos de La Joyita; Policía captura a otros 10 presos
    Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario; Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. Foto. Cortesía Policía Nacional

    Así mismo informaron que el comisionado Basilio Sánchez fue nombrado como como director de seguridad penitenciaria, “con la responsabilidad de supervisar las medidas de seguridad y la investigación interna”.

    “Vamos a encontrar a las personas que hayan permitido una situación como esta”, dijo la ministra Montalvo durante la conferencia.

    Por su lado, el director de la Policía Nacional informó que se abrió una investigación administrativa para determinar el posible vínculo de agentes de la institución que se encontraban en La Joyita al momento de la fuga.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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