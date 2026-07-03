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    Faltan 10 evadidos

    Prófugos de La Joyita se tiñen el cabello y se cortan las cejas para evadir la justicia

    Recapturan a dos más que fueron delatados por la comunidad, tras subir la recompensa a $4 mil.

    Martha Vanessa Concepción

    Dos de los sujetos evadidos del Centro Penitenciario La Joyita, identificados como Ángel Javier Cárdenas De Gracia y Maykol Fernando Villarreal Pérez, quienes formaban parte de la lista de los más buscados del país, fueron recapturados en la barriada La Primavera, ubicada en el distrito de Chepo, informó la Policía Nacional.

    Captura simultánea

    Las investigaciones confirmaron que los evadidos implementaron cambios estéticos para evadir los controles policiales y pasar desapercibidos ante los vecinos.

    Prófugos de La Joyita se tiñen el cabello y se cortan las cejas para evadir la justicia
    Ángel Cárdenas fue recapturado. PN

    Entre las modificaciones detectadas por las autoridades destacan:

    Corte total o parcial de las cejas.

    Tinte de cabello con colores distintos al original.

    Uso de viviendas particulares como escondites temporales.

    Prófugos de La Joyita se tiñen el cabello y se cortan las cejas para evadir la justicia
    Ángel Cárdenas, uno de los más buscados fue recapturado. PN

    El primero en caer fue Villarreal Pérez, ubicado dentro de una residencia gracias a información precisa suministrada por la ciudadanía a las unidades de Localización y Captura de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

    Minutos después, Ángel Javier Cárdenas De Gracia intentó aprovechar el movimiento policial para escapar de otra casa cercana. Cárdenas esperó pacientemente a que los agentes procesaran la primera captura para salir de su escondite. Sin embargo, no se percató de que la zona ya estaba bajo estricta vigilancia.

    Prófugos de La Joyita se tiñen el cabello y se cortan las cejas para evadir la justicia
    Maykol Villarreal, uno de los prófugos más buscados, fue recapturado. PN

    Cuando pensaba que ya las autoridades se habían retirado, unidades motorizadas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) lo interceptaron y lo neutralizaron de inmediato.

    Hay 10 prófugos en las calles

    Con estas dos detenciones, el balance oficial indica que unos 185 privados de libertad ya han sido recapturados, pero aún se mantienen prófugos 10 internos.

    La Policía reiteró que se mantienen los $4,000 dólares como recompensa individual por información que guíe a la captura de cada uno de los 10 restantes.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que siga utilizando las líneas de denuncia anónima, asegurando que los operativos de búsqueda no cesarán hasta poner tras las rejas al último de los evadidos.

    Martha Vanessa Concepción

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