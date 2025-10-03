Programa Armas por Comida retira 56 armas y 2,900 municiones en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional, en conjunto con la Gobernación de Panamá y la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública, informó de los resultados tras la culminación del programa Armas por Comida, efectuado durante dos días en el Centro Comercial Los Andes, en el distrito de San Miguelito.

Como parte de la jornada, se entregaron de manera voluntaria 56 armas de fuego, entre ellas 18 pistolas, 15 revólveres, cinco escopetas, dos rifles y 16 perdigones (pelet).

Además, fueron contabilizadas 2,903 municiones, 27 proveedores, 234 explosivos y 16 accesorios diversos.

A cambio de las entregas, los ciudadanos participantes recibieron bonos de alimentos valorados en $24,925, una medida que busca reducir la circulación de armas ilegales, promover una cultura de paz y fortalecer la participación comunitaria en la prevención del delito.

Las autoridades destacaron que este tipo de programas contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana y a generar conciencia sobre la importancia de evitar la tenencia ilegal de armas en los hogares.