Panamá, 04 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LA JORNADA DURÓ DOS DÍAS

    Programa Armas por Comida retira 56 armas y 2,900 municiones en San Miguelito

    Getzalette Reyes
    Programa Armas por Comida retira 56 armas y 2,900 municiones en San Miguelito
    Se recibieron 2,903 municiones, 27 proveedores, 234 explosivos y 16 accesorios diversos. Foto/Cortesía

    La Policía Nacional, en conjunto con la Gobernación de Panamá y la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública, informó de los resultados tras la culminación del programa Armas por Comida, efectuado durante dos días en el Centro Comercial Los Andes, en el distrito de San Miguelito.

    Como parte de la jornada, se entregaron de manera voluntaria 56 armas de fuego, entre ellas 18 pistolas, 15 revólveres, cinco escopetas, dos rifles y 16 perdigones (pelet).

    Además, fueron contabilizadas 2,903 municiones, 27 proveedores, 234 explosivos y 16 accesorios diversos.

    Programa Armas por Comida retira 56 armas y 2,900 municiones en San Miguelito
    Se recibieron 2,903 municiones, 27 proveedores, 234 explosivos y 16 accesorios diversos. Foto/Cortesía

    A cambio de las entregas, los ciudadanos participantes recibieron bonos de alimentos valorados en $24,925, una medida que busca reducir la circulación de armas ilegales, promover una cultura de paz y fortalecer la participación comunitaria en la prevención del delito.

    Las autoridades destacaron que este tipo de programas contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana y a generar conciencia sobre la importancia de evitar la tenencia ilegal de armas en los hogares.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Desorden y riesgo patrimonial durante jornadas de peatonalización en el Casco Antiguo. Leer más