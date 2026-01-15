Pruebas del exterior apuntan a peculado y blanqueo en el caso Odebrecht

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante el tercer día de audiencia del caso Odebrecht, la fiscal Ruth Morcillo comenzó en la tarde de este miércoles la presentación de pruebas extraordinarias sustentadas en asistencias judiciales provenientes de varios países.

La primera de estas pruebas corresponde a una asistencia judicial proveniente de Perú, que consta de 2,500 páginas y guarda relación con los imputados Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde, vinculados a la sociedad Isabon.

Otra de las pruebas aducidas por la fiscal es una asistencia judicial procedente de la República Federativa de Brasil, que incluye la declaración de Olivio Rodríguez, uno de los directivos de Odebrecht, así como la vinculación del imputado Andrés Sanguillén.

Tercer día del juicio del caso Odebrecht en Panamá. LP Isaac Ortega

Asimismo, la fiscal presentó una asistencia legal mutua del 25 de septiembre de 2020, remitida por la Fiscalía General de Singapur en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, aunque no detalló el contenido específico de ese documento.

De igual forma, se incorporaron dos asistencias judiciales provenientes de Antigua y Barbuda, relacionadas con los investigados Eduardo Patrao, Humberto De León y Aaron Mizrachi, quienes forman parte del proceso.

Por otra parte, se presentó como prueba el auto mixto del 2 de octubre de 2024, emitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, dentro de un proceso por el delito de peculado relacionado con los proyectos de remodelación de la vía Domingo Díaz y mejoramiento del Casco Antiguo, asignados a Odebrecht, en los cuales se evidencia la existencia de sobrecostos en la ejecución de ambas obras.

Jueza del caso Odebrecht, Baloíza Marquínez.

Esta prueba cuenta con la declaración del imputado Fredy Barco Vera (quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía) en la que da detalles de los sobrecostos relacionados a los contratos dados a la empresa brasileña.

También se incluyó la declaración del testigo protegido FEA 001-2020, cuya identidad ya fue presentada al juzgado.

Aquí la fiscalía busca establecer los delitos precedentes de peculado y corrupción que luego llevaron al blanqueo de capitales.

Otra de las pruebas presentadas por la fiscalía se trata de 10 mil 939 páginas provenientes de una asistencia judicial de los Estados Unidos relacionadas con las investigaciones adelantadas en ese país a la empresa brasileña.

El juicio del caso Odebrecht comenzó el lunes 12 de enero de 2026 con la comparecencia de 23 imputados. LP

La juez Baloisa Marquinez concedió a los abogados un receso desde mañana viernes hasta el próximo miércoles, a fin de que los abogados defensores puedan revisar la documentación relacionada con las pruebas extraordinarias de la fiscalía y puedan presentar sus objeciones.

Para ello se dispuso que el material con las pruebas estará en forma digital a fin de facilitar el manejo de los documentos y puedan ser analizados con cierta celeridad..