¿Puede Mirones incidir en la Junta Disciplinaria Superior de la Policía Nacional?

¿Qué tan conveniente es que el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, pida a la Junta Disciplinaria Superior de la Policía Nacional la ‘baja deshonrosa’ de los policías implicados en la fuga de Gilberto Ventura Ceballos?

¿Afecta esto al proceso? Son algunas de las preguntas que surgen luego de la afirmación del ministro, un día después de que se diera a conocer que Ventura Ceballos, autor intelectual del secuestro y asesinato de cinco jóvenes de La Chorrrera y condenado a 50 años de prisión, escapó del pabellón de extrema seguridad de la cárcel La Nueva Joya. Jorge Miranda, director general de la Policía Nacional, informó el martes que policías del penal estarían involucrados en la evasión, fueron separados de sus cargos, y puestos a órdenes de la Dirección de Responsabilidad Profesional.

Sin embargo, para expertos en asuntos de seguridad, no es prudente que el titular de Seguridad incida directamente en el proceso disciplinario porque podría afectar la investigación."La junta debe ser ecuánime y sin presión porque es un tribunal de justicia administrativo. No lo puede manipular nadie. Si en la justicia administrativa hay injerencias, esos casos se caen en la Corte Suprema de Justicia por no tener el debido proceso", aseguró a este medio un ex alto mando de la Policía Nacional que pidió el anonimato.

Mientras que el exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad, aseguró que la decisión de Mirones de solicitar públicamente la “baja deshonrosa” de los policías encargados de la seguridad de Ventura Ceballos es “apresurada”.

Abad estimó que en estos casos se debe esperar al avance de las investigaciones y entonces tomar una decisión administrativa. También dijo que las cárceles deben quedar bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad, ya que es esta entidad la mejor preparada para enfrentar el desafío que representa el manejo de la población penitenciaria y la seguridad de sus instalaciones.

No obstante, hay quienes afirman que en momentos como estos, Mirones debe mandar mensajes contundentes, fuertes.

El artículo 123 de la Ley 18 de junio de 1997 de la Policía Nacional, establece que el procedimiento disciplinario deberá observar las garantías del debido proceso. Decreta además que la investigación disciplinaria estará a cargo de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP), que tiene la finalidad de velar “por el profesionalismo y el alto grado de responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional”.

Una vez concluyan las investigación, de acuerdo a la norma, la DRP someterá el caso a la junta disciplinaria correspondiente, que decidirá al respecto.

Los encargados

Pero, ¿quiénes son los miembros de la Junta Disciplinaria Superior? El presidente de la República Laurentino Nito Cortizo en el decreto ejecutivo 520 de agosto de 2019, nombró a este personal. Ellos son: Manuel Castillo, jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) es el presidente. También está el comisionado Carlos Delgado, director del Departamento de Investigación Policial (DIP) y la comisionada Cintia Meneses.