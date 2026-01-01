Puertos, aeropuertos y drones: las estrategias del narcotráfico en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los estamentos de seguridad y las fiscalías de drogas asestaron duros golpes a las redes del narcotráfico en al menos 13 grandes operaciones, que dejaron al descubierto la marcada influencia que esta actividad ilícita mantiene en el territorio nacional.

Las operaciones realizadas durante 2025 dejaron 92 personas detenidas y el decomiso de 112 toneladas de drogas, la mayoría ubicadas en contenedores, lanchas rápidas y caletos clandestinos en islas del archipiélago de Las Perlas y en esteros del Pacífico panameño.

Las operaciones Eros y Colibrí se convirtieron en algunos de los golpes más importantes contra las redes de narcotráfico, tras el arresto de 54 personas y el decomiso de tres toneladas de drogas. Estas acciones dejaron al descubierto una estructura criminal bien articulada que utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen como centro para el trasiego de estupefacientes mediante maletas enviadas a Europa y Estados Unidos.

El grupo estaba integrado por empleados de la terminal aérea, proveedores y particulares que introducían la droga desde Darién y las costas del Pacífico.

La operación Nodriza, desarrollada a principios de diciembre, también dejó al descubierto una red criminal que operaba en Panamá Oeste y utilizaba el puerto de Vacamonte como ruta para el tráfico de drogas. En este caso se detuvo a ocho personas, a las que se les imputaron cargos por conspiración para el tráfico de drogas, y se decomisaron dos toneladas de cocaína.

César Caicedo fue imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas.

En noviembre se produjo el mayor decomiso de drogas en la historia del país, cuando las autoridades incautaron 13 toneladas de estupefacientes transportadas en un remolcador. En esta operación fueron detenidos dos tripulantes de la embarcación, que presuntamente había salido de Colombia.

Sin embargo, en 2025 no todo fueron grandes decomisos. En noviembre, un vehículo de la Defensoría del Pueblo fue detenido por la Policía en el área de Chepo con 12 kilos de cocaína, lo que reveló una nueva ruta de tráfico que utilizaba mochileros para trasladar drogas por trochas desde Darién hasta Chepo.

Ese mismo mes, las autoridades desmantelaron un grupo dedicado a la entrega de drogas en el centro penitenciario La Joya mediante el uso de drones. Durante la investigación se detuvo a cuatro personas, a quienes se les decomisaron drones y cierta cantidad de drogas.

Se decomisaron mil 836 paquetes de presunta droga que se encontraba en un contenedor. Cortesía

El 21 de octubre se logró el decomiso de 1,500 kilos de cocaína en Arraiján, ocultos en dos vehículos, y se detuvo a cuatro personas. Asimismo, el 2 de septiembre, en la operación Convicción, se incautaron 220 kilos de cocaína y se detuvo a otras cuatro personas, imputadas por conspiración para el tráfico de drogas.

El 23 de agosto, en otra operación, se incautaron 604 kilos de drogas en Condado del Rey, San Miguelito y Colón, con la detención de una persona.

Droga en contenedores

Otros 3,346 kilos fueron decomisados el 6 de agosto en una operación de la Fiscalía de Drogas en contenedores en tránsito en puertos de la provincia de Colón, mientras que 526 kilos fueron ubicados dentro de un contenedor en Villa Zaíta.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, reveló el pasado 26 de noviembre que reos recluidos en el centro penitenciario de Punta Coco controlan el envío de drogas en contenedores que llegan a puertos de la provincia de Colón.

Ábrego reconoció un aumento en el volumen de droga que ingresa por mar desde Colombia y Ecuador, lo que se refleja en el incremento de las incautaciones realizadas durante 2025. También señaló que algunos cabecillas de redes criminales residen en países de Europa y controlan desde allí el movimiento de los cargamentos.

El ministro aseguró que los estamentos de seguridad realizan grandes esfuerzos para decomisar droga y capturar a los integrantes de estas organizaciones criminales, aunque advirtió que se requiere mayor inversión en equipos y tecnología para enfrentar el crimen organizado. Como ejemplo, citó un reciente operativo en el que se aprehendió a un grupo vinculado a una red internacional que operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El ministro de Seguridad Públicas, Frank Ábrego, realizó el 24 de diciembre una vista al Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién. LP/Elysée Fernández

Las investigaciones revelan que muchos de estos cargamentos tienen como destino el mercado europeo, especialmente Bélgica, España y Francia, y en algunos casos Australia.

Ábrego también se refirió a las actividades del Clan del Golfo en la provincia de Darién. De acuerdo con informes de inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), tras el cierre del paso de migrantes —negocio que controlaba esa organización—, la estructura criminal ha reorientado su accionar hacia el tráfico de drogas mediante mochileros y lanchas rápidas que se movilizan entre Colombia y Panamá.