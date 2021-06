Queda en libertad el hombre detenido por guardar las bolsas de Panamá Solidario en su residencia

Presunto peculado

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en libertad a Julio Caballero, el hombre que se encontraba en la residencia de San Francisco, donde las autoridades encontraron 500 bolsas de alimentos del programa benéfico Panamá Solidario.

Caballero debía ser conducido ante un juez de garantías en las siguientes 48 horas después de su captura, a fin de legalizar su aprehensión, mientras se le investiga por presunto peculado. No obstante, este trámite no se cumplió, porque las autoridades no tienen claro el alcance de la participación de Caballero en esta trama. Por tanto, correspondía dejarlo en libertad.

Durante la semana, la fiscalía anticorrupción ha practicado una serie de diligencias en las instalaciones de Atlapa, lugar donde se arman las bolsas de Panamá Solidario. Además, los investigadores se apersonaron a la Presidencia de la República para recabar información que pueda esclarecer los hechos que se investigan.

El pasado lunes, la fiscalía devolvió al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) las 500 bolsas de incautadas el día antes, en la vivienda en San Francisco de Caballero, exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La fiscalía ha practicado varias diligencias a fin de establecer cómo llegaron 500 bolsas de Atlapa a casa de Caballero, hecho conocido el sábado gracias a una transmisión del medio digital Foco.

De acuerdo con un informe publicado el pasado 9 de junio, Panamá Solidario ha entregado 8 millones 736 mil 263 bolsas con comida.

El mismo informe detalla que 6 mil 508 personas trabajan diariamente de forma voluntaria en Panamá Solidario y que, en total, se comprometieron $259.4 millones para suplir las bolsas con comida entregadas.

El trabajo de distribución de las bolsas en las comunidades está en manos de los representantes de corregimiento, bajo la coordinación de la Presidencia de la República, y se ha denunciado que algunos casos su entrega está condicionada con la filiación política de los partidos gobernantes.