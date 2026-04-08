Quién era el trabajador que murió en la explosión bajo el Puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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¿Quién era la persona que murió en el siniestro bajo el Puente de las Américas?Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Se llamaba Jeyner Treminio, tenía 40 años y era de Nicaragua. Según medios de ese país, nació en Santa María de Pantasma, un municipio del departamento de Jinotega.

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Era trabajador de la empresa Environmental Solutions Development, Inc., compañía que, según Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA), había subarrendado un área dentro de su concesión en el sector de La Boca, en Balboa.

Tres cisternas con combustible explotaron la tarde del lunes 6 de abril. LP/Gabriel Rodríguez

Esta sociedad se dedica al manejo de desechos y fumigación dentro o fuera de los recintos portuarios.

De acuerdo con Víctor Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Treminio quedó atrapado entre camiones cisternas que contenían combustible con una capacidad estimada de entre 5,000 y 10,000 galones cada uno.

Siniestro bajo el Puente de las Américas. LP/Gabriel Rodríguez

Más de 75 miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de extinción. Se enfrentaron a condiciones complejas por el riesgo de nuevas explosiones y la intensidad del fuego.

El nicaragüense no fue la única víctima. Dos bomberos resultaron con quemaduras, pero están fuera de peligro.

El incendio en una empresa que opera bajo el Puente de las Américas ocurrió en la tarde del lunes 6 de abril de 2026. LP/Elysée Fernández

‘Era mi papá’

“Era mi papá, amaba a sus hijas y ahora una niña de 5 años no sabe que su padre murió. Nosotros ni siquiera podemos ver sus restos para darle cristiana sepultura. Y aún peor, no sabremos si habrá justicia por su muerte”, escribió una mujer en las redes sociales de un medio nicaragüense.

Una inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) determinó que Treminio no contaba con permiso de trabajo vigente.

La ministra Jackeline Muñoz calificó de “inaceptable” la muerte del trabajador.

“La seguridad laboral no es opcional. Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador”, escribió en Instagram.

Incendio bajo el Puente de las Américas. LP/Elysée Fernández

Informó además que la persona carecía de permiso de trabajo desde 2021. “Esto no es un error. Es una falla grave de cumplimiento de la empresa”, añadió.

Cuando sonó la alarma

La alarma sonó en el Cuerpo de Bomberos a las 4:12 p.m. del lunes 6 de abril. Era el primer día laboral después del asueto de Semana Santa.

El equipo se movilizó a la zona junto a los de otras entidades de gobierno, entre ellos el Sistema de Protección Civil. La vía se cerró duramente 40 minutos, abrió nuevamente, para luego cerrarla hasta el martes en la tarde.

El Puente de las Américas fue inspeccionado luego del siniestro. LP/Gabriel Rodríguez

‘Logre contar cinco explosiones’

Kathyland Navarro, vicerrectora de la Universidad Marítima de Panamá, centro educativo ubicado en la zona del siniestro, relató a los periodistas que primero observaron “un pequeño fuego entre dos cisternas”, pero que el incendio escaló rápidamente.

“Logré contar cinco explosiones”, narró. De inmediato comenzaron a evacuar la universidad.

Luego del suceso, el Ministerio Público, institución a cargo del procurador Luis Carlos Gómez Ruddy, abrió una investigación de oficio para determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

Puente de las Américas. El incendio ocurrió el lunes 6 de abril. LP/Gabriel Rodríguez

Mientras tanto, la Policía Nacional informó que luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en el área del incendio, la Dirección de Investigación Judicial en coordinación con el Ministerio Público, comenzó las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

El Ministerio de Obras Públicas, entidad en manos del ministro José Luis Andrade, ordenó pruebas de patología forense al puente para evaluar su estado estructural.

La vía se abrió nuevamente en la tarde de este martes, pero con restricciones para algunos vehículos.