Rabanes podría ser declarado ‘en rebeldía’ al no figurar su respuesta en demanda dentro del plazo fijado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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No figura en el expediente registro de ninguna contestación en el tribunal federal de Florida, a la demanda de Gringo Man en el término legal que venció este 8 de julio.

El plazo perentorio de 21 días otorgado por la justicia federal estadounidense para que la agrupación panameña de rock latino Los Rabanes, respondiera a la demanda consolidada de 110 millones de dólares interpuesta por el pionero del género urbano Jaime Davidson, conocido como “Gringo Man”, expiró formalmente este miércoles 8 de julio de 2026 sin que se registrara defensa alguna que figure en el expediente judicial.

La agrupación musical panameña enfrentaría ahora un posible incumplimiento en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde podría ser declarado en “rebeldía”.

De acuerdo con el registro oficial de actuaciones (docket sheet) del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la notificación personal de la demanda fue entregada con éxito al fundador y vocalista del grupo, Emilio Regueira, el pasado 17 de junio a las 8:43 p.m. y la fecha límite para que Los Rabanes presentaran una respuesta o contestación era el 8 de julio de 2026.

Expediente de la demanda de Gringo Man contra Los Rabanes, “docket sheet”, la hoja oficial de registro de actuaciones del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Este jueves, 9 de julio de 2026, no se refleja en el expediente del tribunal ninguna contestación, ninguna moción para desestimar, ninguna solicitud de prórroga de tiempo, ni ninguna comparecencia de un abogado en representación de Los Rabanes o de cualquiera de sus miembros identificados.

En peligro de ‘rebeldía’

Conforme a la Regla Federal de Procedimiento Civil 55, cuando un demandado no presenta una contestación ni se defiende de otra manera después de haber sido debidamente notificado, el demandante puede solicitar que el Secretario del Tribunal dicte una entrada de incumplimiento (clerk’s default) contra Los Rabanes, basándose en el vencimiento del plazo.

Rapero panameño Jaime Davidson, Gringo Man.

Si el “incumplimiento” es concedido y posteriormente es seguido por una “sentencia por incumplimiento”, Los Rabanes perderían el derecho ordinario a contradecir las acusaciones de Davidson, y la corte pasaría a asumir como ciertos los hechos presentados en el expediente acusatorio, incluidas las reclamaciones relacionadas con el presunto uso no autorizado de la obra del demandante, sobre el tema “Dónde lo conseguiste”.

Debido a la cuantía histórica de la reclamación, que asciende a los 110 millones de dólares y salpica también al productor Emilio Estefan y a Sony Music, el tribunal se vería obligado a convocar a audiencias especiales de cuantificación de daños antes de emitir una sentencia económica en rebeldía definitiva.

Expediente de la demanda de Gringo Man contra Los Rabanes. “Docket sheet”, hoja oficial de registro de actuaciones del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Juez rechaza solicitud de Sony Music de desestimar la demanda

Paralelamente, de acuerdo al registro del expediente (“docket sheet”), en una orden administrativa emitida el 7 de julio (registrada en el renglón 42), el juez federal K. Michael Moore. declaró como obsoleta e insubsistente (MOOT) la moción previa de desestimación presentada por los co-demandados Sony Music Holdings Inc. y Sony Music Entertainment US Latin LLC.

Esto se debe a la introducción de una nueva Demanda Enmendada Consolidada (renglón 37) que anula los debates técnicos anteriores y obliga a todas las partes a responder desde cero sobre los hechos alegados.

Monto exigido por el demandante

Como les habíamos adelantado, la nueva demanda consolidada, presentada el 2 de julio, contempla la suma de la reclamación de 100 millones de dólares vinculada al catálogo histórico de Davidson, exigidos a la corporación multinacional Sony Music y filiales; y otra de 10 millones relacionada específicamente con el supuesto uso de la canción Dónde Lo Conseguiste en el tema Señorita A Mí Me Gusta Su Style, de Los Rabanes, exigidos solidariamente a Emilio Estefan, su empresa Estefan Enterprises, y directamente a los integrantes de Los Rabanes, por lo que la demanda suma $110 millones.

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