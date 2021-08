Rafael Guardia Jaén suspendió huelga de hambre

Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), estuvo en huelga de hambre el fin de semana pasado debido a que supuestamente se le están violando sus derechos humanos dentro de la cárcel La Gran Joya, donde está internado desde noviembre pasado. Así lo informó este lunes su abogado Víctor Orobio, quien indicó que no se le están garantizando las “condiciones físicas y emocionales” a su cliente para que pueda terminar de la mejor forma con las distintas diligencias judiciales. Orobio indicó que el exfuncionario ha tenido enfrentamientos con el jefe de seguridad en el penal –a quien identificó como Fernando Quezada– lo que ha sido expuesto ante los fiscales que investigan sus casos. Sin embargo, el abogado agregó que aún no le han dado soluciones por parte del Ministerio Público o del Sistema Penitenciario Nacional. Anteriormente, la defensa de Guardia Jaén ha denunciado que en la cárcel este recibió amenazas contra su vida. Consultados sobre el tema, voceros del Sistema Penitenciario rechazaron los señalamientos emitidos por el abogado Orobio. Indicaron que es falso que los custodios de la seguridad tengan problemas personales con Guardia Jaén. Agregaron que el reo tomó ayer domingo sus medicamentos y alimentos con normalidad y que no se mantiene en huelga de hambre. CONTINÚA INDAGATORIA Bajo fuertes medidas de seguridad, Guardia Jaén llegó hoy lunes, a eso de las 7:05 a.m. a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, ubicada en el edificio Avesa, para continuar con la indagatoria por el caso de las bolsas de comida repartidas en la pasada campaña electoral. Hoy se espera que Guardia Jaén ofrezca detalles de la vinculación de los diputados, el origen, destino y la forma en que recibieron las bolsas de comida. La semana pasada el exfuncionario brindó detalles de los empresarios ligados al contrato de bolsas de comida repartidas en la pasada campaña y que fueron adquiridas con fondos del PAN. Esta es una de las ocho investigaciones que se le siguen a Guardia Jaén por irregularidades halladas en el PAN durante el gobierno de Ricardo Martinelli. (Con datos de Olmedo Rodríguez)