Narcoturistas: Rayos X detectan maletas con droga en el aeropuerto de Albrook

    DOS EXTRANJERAS APREHENDIDAS

    Getzalette Reyes
    Aprehenden a dos estadounidenses con 34 paquetes de droga en Panamá. Foto/Cortesía

    Unidades de inteligencia de la Policía Nacional aprehendieron a dos ciudadanas estadounidenses y decomisaron 34 paquetes de presunta droga en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en el corregimiento de Ancón.

    Las mujeres, de 29 y 25 años, se disponían a abordar un vuelo privado con destino a Brasil cuando sus equipajes fueron sometidos a revisión en las máquinas de rayos X.

    Detienen a dos pasajeras con presunta droga en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Foto/Cortesía

    Durante el proceso, los agentes detectaron irregularidades en el contenido de las maletas, lo que activó un procedimiento de verificación con apoyo de unidades caninas.

    Al inspeccionar el equipaje, se ubicaron varios paquetes rectangulares de color negro, presuntamente con sustancias ilícitas, lo que motivó la aprehensión inmediata de las dos pasajeras.

    Detienen a dos pasajeras con presunta droga en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Foto/Cortesía

    La Policía Nacional destacó que este resultado refuerza la importancia del uso de tecnología en los controles aeroportuarios y la coordinación entre operadores y unidades especializadas para prevenir el tráfico internacional de drogas.

