Reactivan licitación de casi medio millón para uniformes de la Policía Municipal

NOTICIA.

Noticia

La licitación pública para la adquisición de uniformes tácticos destinados a los agentes de la Policía Municipal de Panamá, valorada en casi medio millón de dólares, fue reactivada.

La Dirección General de Contrataciones Públicas levantó la suspensión del acto público que mantenía desde septiembre pasado.

Con esta decisión, la Alcaldía de Panamá tiene luz verde para continuar con el proceso, que había sido detenido tras la presentación de dos reclamos por parte de empresas participantes.

Las compañías Raditek, Inc. y Koko’s Gardens and More presentaron las acciones legales, alegando diversas anomalías tanto en el proceso de homologación como en el pliego de cargos.

Contrataciones Públicas admitió los recursos y ordenó la suspensión temporal del procedimiento.

Sin embargo, el pasado 2 de diciembre, la entidad levantó la medida y solicitó a la Alcaldía realizar algunas correcciones antes de seguir adelante con la licitación.

El contrato contempla la compra de 1,800 suéteres tácticos de manga corta y pantalones largos de fatiga; 150 suéteres de manga larga y pantalones cortos para ciclistas; 1,500 gorras negras; 180 pantalones reforzados para motorizados; y 1,800 camisas de manga larga para motorizados.

“La Dirección de Seguridad Municipal ha aumentado los recorridos de prevención en parques, canchas deportivas y áreas de uso público, así como la custodia y protección de las instalaciones municipales en el distrito capital los siete días de la semana, laborando 24 horas al día en diversos turnos. Por ello, los uniformes actuales muestran un deterioro notable”, justificó la Alcaldía.

La institución añadió que los agentes de la Policía Municipal “necesitan uniformes con tecnología moderna, resistentes al clima de nuestro Panamá”.

La licitación, con precio de referencia por $474,999, está prevista para el próximo 17 de diciembre a las 10:00 a.m.