Aprehenden al exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Esta jueves 23 de abril fue aprehendido el exalcalde de La Chorrera y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Tomás Velásquez, luego de que se realizara en un allanamiento en su residencia.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron la diligencia, que se desarrolla como parte de una investigación por el presunto uso irregular de $120 mil en obras comunitarias.

A su vez, dieron a conocer que también fue aprehendido un exfuncionario de tesoreria del municipio.

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