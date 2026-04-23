Panamá, 23 de abril del 2026

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    Investigaciones

    Aprehenden al exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez

    Juan Manuel Díaz
    Aprehenden al exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez
    Tomás Velásquez, exalcalde de La Chorrera. Archivo

    Esta jueves 23 de abril fue aprehendido el exalcalde de La Chorrera y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Tomás Velásquez, luego de que se realizara en un allanamiento en su residencia.

    Fuentes del Ministerio Público confirmaron la diligencia, que se desarrolla como parte de una investigación por el presunto uso irregular de $120 mil en obras comunitarias.

    A su vez, dieron a conocer que también fue aprehendido un exfuncionario de tesoreria del municipio.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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