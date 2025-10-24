Realizan audiencia de imputación de cargos a beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juez de garantías Edgar Rodríguez dio inicio a la audiencia de imputación contra ocho personas, a quienes se le investiga por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el otorgamiento de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

A la audiencia habían sido convocados un total de 12 indicados, pero 4 de ellos no comparecieron; 2 de ellos por encontrarse fuera del país culminando sus estudios. Otro presentó una excusa por problemas de salud y otra no presentó excusas.

Jean Modelo se presenta al SPA por audiencia en caso de los auxilios económicos.



Video: Isaac Ortegahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/KklLGnMbf4 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2025

El Ministerio Público está representado por los fiscales anticorrupción Azucena Aizpurúa y Argo Hyman.

En este caso, se trata de personas que fueron beneficiadas con auxilios económicos, a pesar de mantener un alto nivel económico con el cual podían solventar los gastos de sus estudios.

Félix Moulanier, del PRD, se presenta al SPA por audiencia en el caso de los auxilios económicos.



Video: Isaac Ortegahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/NIJqmBSjwB — La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2025

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la lesión patrimonial en ese caso asciende a la suma de $24 millones, de acuerdo con una auditoría de la Contraloría General de la República.

Información en desarrollo...