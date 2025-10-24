Panamá, 24 de octubre del 2025

    Ministerio Público

    Realizan audiencia de imputación de cargos a beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu

    Juan Manuel Díaz
    El caso está relacionado con los auxilios económicos del Ifarhu. LP/Isaac Ortega

    El juez de garantías Edgar Rodríguez dio inicio a la audiencia de imputación contra ocho personas, a quienes se le investiga por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el otorgamiento de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

    A la audiencia habían sido convocados un total de 12 indicados, pero 4 de ellos no comparecieron; 2 de ellos por encontrarse fuera del país culminando sus estudios. Otro presentó una excusa por problemas de salud y otra no presentó excusas.

    El Ministerio Público está representado por los fiscales anticorrupción Azucena Aizpurúa y Argo Hyman.

    En este caso, se trata de personas que fueron beneficiadas con auxilios económicos, a pesar de mantener un alto nivel económico con el cual podían solventar los gastos de sus estudios.

    Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la lesión patrimonial en ese caso asciende a la suma de $24 millones, de acuerdo con una auditoría de la Contraloría General de la República.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

