    Peculado

    Realizan audiencia preliminar por contratos de FCC que involucran a Federico Pepe Suárez

    Juan Manuel Díaz
    Federico Pepe Suárez llega a la audiencia del caso FCC. LP/Elysée Fernández

    El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició en la mañana de este lunes 1 de septiembre, la audiencia preliminar a 13 personas, entre ellos el exministro de Obras Pública, Federico Pepe Suárez, por la presunta comisión del delito de peculado a través de contratos dados a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratos (FCC) para realizar millonarios proyectos de infraestructura entre los años 2009-2014.

    En la audiencia, que se inició a las 9:00 a.m. la Fiscalía Anticorrupción pedirá el llamamiento a juicio del exministro Suárez, el abogado Mauricio Cort, Juan Vásquez, Marcelo De La Rosa, María González, León Halpen, Héctor Castillo, Jorge Ruíz, Crecencio Pomares, Julio Casla, Eugenio Del Barrio, Sergio Fernando del Sour y Avelino Acero, por la presunta comisión del delito de peculado.

    Entre los años 2009 y 2014, coincidiendo con la administración presidencial del expresidente Ricardo Martinellí, la española FCC participó en la construcción de las corredor vía Brasil, tramos I, II, así como el proyecto de remodelación de la Vía Domingo Díaz y el denominado proyecto de remodelación del Casco Antiguo.

    Pero una autoría de la Contralor General de la República detectó sobrecostos en las obras, por lo que envió la información al Ministerio Público para que se iniciara una investigación.

    En el año 2023 el Juzgado admitió los testimonios de los directivos de la empresa FCC Avelino Acero, Julio Casla y Eugenio Del Barrio para ser usados en los procesos seguidos a Suárez y otros imputados en los diversos casos relacionados con las obras asignadas a la empresa española.

    Durante la investigación, Casla y Del Barrio aseguraron que su exjefe inmediato Avelino Acero se reunió en su momento con Federico Suárez, quien le comunicó que para que el Estado cancelara deudas de proyectos anteriores al quinquenio 2009-2014 debían pagar una “comisión” del 10% y que ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos que se adjudicaría a empresas como FCC y Odebrecht.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

