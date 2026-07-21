Recapturan a evadido de La Joyita en Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Uno de los privados de libertad que se evadió el pasado 1 de junio de la cárcel La Joyita fue recapturado este martes 21 de julio, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La Policía Nacional informó que Luis Pino Araúz fue encontrado en el sector Invasión de Villa Antigua, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

Las autoridades indicaron que se recibió la alerta sobre una persona sospechosa que estaba en un lote baldío, en la carretera que conduce al sector de Chapala, y que, al llegar al lugar, los agentes lo encontraron acostado en una colchoneta, dentro de una letrina.

🚔 La Policía Nacional recapturó en Arraiján a Luis Pino Araúz, uno de los prófugos de La Joyita. El hombre, procesado por homicidio, fue localizado oculto dentro de una letrina. Las autoridades informaron que aún buscan a ocho evadidos.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/6dxrT50W6B — La Prensa Panamá (@prensacom) July 21, 2026

Se informó que Pino Araúz estaba privado de libertad por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio.

La Policía informó que hasta la fecha ha recapturado a 187 evadidos de La Joyita y que se mantienen los operativos a nivel nacional para dar con el paradero de los otros ocho evadidos.