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    Panamá Oeste

    Recapturan a evadido de La Joyita en Arraiján

    Henry Cárdenas P.
    Recapturan a evadido de La Joyita en Arraiján
    El operativo de recaptura se desarrolló en la carretera que conduce a Chapala, Cortesía

    Uno de los privados de libertad que se evadió el pasado 1 de junio de la cárcel La Joyita fue recapturado este martes 21 de julio, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

    La Policía Nacional informó que Luis Pino Araúz fue encontrado en el sector Invasión de Villa Antigua, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

    Las autoridades indicaron que se recibió la alerta sobre una persona sospechosa que estaba en un lote baldío, en la carretera que conduce al sector de Chapala, y que, al llegar al lugar, los agentes lo encontraron acostado en una colchoneta, dentro de una letrina.

    Se informó que Pino Araúz estaba privado de libertad por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio.

    La Policía informó que hasta la fecha ha recapturado a 187 evadidos de La Joyita y que se mantienen los operativos a nivel nacional para dar con el paradero de los otros ocho evadidos.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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