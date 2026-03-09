Panamá, 09 de marzo del 2026

    OPERATIVO

    Recapturan a reo que se evadió de la cárcel La Joyita

    Redacción de La Prensa
    Centro Penitenciario La Joyita.

    El privado de libertad Carlos Antonio Liguas Toribio, que se evadió el fin de semana del Centro Penitenciario La Joyita, fue recapturado, informó este lunes 9 de marzo la Dirección General del Sistema Penitenciario.

    Liguas Toribio está detenido por el delito de lesiones personales, de acuerdo con las autoridades. Fue recapturado en el sector de Tanara, en Panamá Este.

    Tras su fuga, la Policía Nacional activó un operativo en el área cercana al penal, ubicado en el corregimiento de Las Garzas. Las autoridades informaron que solo se reportó la evasión de un detenido.

