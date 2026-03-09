Recapturan a reo que se evadió de la cárcel La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El privado de libertad Carlos Antonio Liguas Toribio, que se evadió el fin de semana del Centro Penitenciario La Joyita, fue recapturado, informó este lunes 9 de marzo la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Liguas Toribio está detenido por el delito de lesiones personales, de acuerdo con las autoridades. Fue recapturado en el sector de Tanara, en Panamá Este.

Tras su fuga, la Policía Nacional activó un operativo en el área cercana al penal, ubicado en el corregimiento de Las Garzas. Las autoridades informaron que solo se reportó la evasión de un detenido.