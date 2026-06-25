Recapturan a dos evadidos del centro penitenciario La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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José Nicolás López Algandona fue localizado mediante un operativo de seguimiento en Loma 9; la Policía Nacional mantiene la búsqueda de otros 14 evadidos.

José Nicolás López Algandona y Edgardo Abdiel Guillén, dos de los privados de libertad que se mantenían prófugos tras evadirse del Centro Penitenciario La Joyita, fueron recapturados este jueves, luego de que la Policía Nacional anunció que la recompensa por información de los evadidos aumentó a $4 mil dólares.

De acuerdo a la Policía, la detención López Algandona se concretó mediante una diligencia de verificación en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en el distrito de San Miguelito, donde el sospechoso intentaba ocultarse de las autoridades.

Tras ser plenamente identificado y aprehendido en el inmueble, el evadido fue puesto de manera inmediata a órdenes de las autoridades competentes para el debido inicio de los trámites legales y su posterior reincorporación al sistema carcelario.

Capturan a prófugo de La Joyita en San Miguelito.

Por su lado, Guillén fue recapturado en el sector de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste).

Según el reporte de la Policía, Guillén, de 56 años, cumple una condena por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio.

Se informó que el evadido fue ubicado tras una diligencia de allanamiento y registro, en coordinación con el Ministerio Público.

Bloque de búsqueda sigue activo

A pesar de este arresto, los operativos en diversos puntos del país no se detienen. La Policía Nacional confirmó que se mantiene la recompensa de $4 mil dólares a quienes proporcionen información que lleve a la captura de los evadidos.

El bloque de búsqueda continúa desplegado y bajo máxima alerta, con el objetivo de localizar a otras 13 personas que aún permanecen prófugas de la justicia tras la misma evasión.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que colabore de forma confidencial con cualquier información que facilite la ubicación de estos individuos.