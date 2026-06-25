Panamá, 25 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Recaptura

    Recapturan a dos evadidos del centro penitenciario La Joyita

    José Nicolás López Algandona fue localizado mediante un operativo de seguimiento en Loma 9; la Policía Nacional mantiene la búsqueda de otros 14 evadidos.

    Martha Vanessa Concepción
    Recapturan a dos evadidos del centro penitenciario La Joyita
    Capturan a prófugo de La Joyita en San Miguelito.

    José Nicolás López Algandona y Edgardo Abdiel Guillén, dos de los privados de libertad que se mantenían prófugos tras evadirse del Centro Penitenciario La Joyita, fueron recapturados este jueves, luego de que la Policía Nacional anunció que la recompensa por información de los evadidos aumentó a $4 mil dólares.

    De acuerdo a la Policía, la detención López Algandona se concretó mediante una diligencia de verificación en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en el distrito de San Miguelito, donde el sospechoso intentaba ocultarse de las autoridades.

    Tras ser plenamente identificado y aprehendido en el inmueble, el evadido fue puesto de manera inmediata a órdenes de las autoridades competentes para el debido inicio de los trámites legales y su posterior reincorporación al sistema carcelario.

    Recapturan a dos evadidos del centro penitenciario La Joyita
    Capturan a prófugo de La Joyita en San Miguelito.

    Por su lado, Guillén fue recapturado en el sector de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste).

    Según el reporte de la Policía, Guillén, de 56 años, cumple una condena por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio.

    Se informó que el evadido fue ubicado tras una diligencia de allanamiento y registro, en coordinación con el Ministerio Público.

    Recapturan a dos evadidos del centro penitenciario La Joyita

    Bloque de búsqueda sigue activo

    A pesar de este arresto, los operativos en diversos puntos del país no se detienen. La Policía Nacional confirmó que se mantiene la recompensa de $4 mil dólares a quienes proporcionen información que lleve a la captura de los evadidos.

    El bloque de búsqueda continúa desplegado y bajo máxima alerta, con el objetivo de localizar a otras 13 personas que aún permanecen prófugas de la justicia tras la misma evasión.

    Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que colabore de forma confidencial con cualquier información que facilite la ubicación de estos individuos.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 19:29 Copa Airlines mantendrá suspendidos los vuelos a Caracas hasta el 2 de julio, operará el resto de los destinos a Venezuela con normalidad Leer más
    • 19:13 La ‘marea naranja’ llega ahora a Kansas City Leer más
    • 19:09 Hospital de Panamá Norte: tres consorcios compiten en licitación de $72 millones Leer más
    • 18:47 Recapturan a dos evadidos del centro penitenciario La Joyita Leer más
    • 18:11 Pedro Neto: ‘El grupo se alegró mucho por los goles de Cristiano Ronaldo’ Leer más
    • 17:39 Se eleva a 188 los fallecidos por los terremotos en Venezuela y más de 2,900 familias damnificadas Leer más
    • 17:28 Línea 3 del Metro de Panamá avanza 77% y entra en fase clave pruebas dinámicas Leer más
    • 17:21 Mulino propone una cumbre regional contra el narcotráfico y el crimen organizado Leer más
    • 17:14 Llaman a la calma. Sismo en Chiriquí no guarda relación con terremoto de Venezuela Leer más
    • 17:11 Periodistas de la región repudian los intentos del Congreso peruano de criminalizar la labor de Gustavo Gorriti  Leer más