Rechazan apelación a conductor de bus implicado en muerte de una familia en Chame

El Tribunal Superior se negó a sustituir la medida de detención provisional por casa por cárcel, ante la gravedad del accidente que dejó cuatro fallecidos

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional del conductor de un bus, imputado por homicidio culposo agravado, relacionado con un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Chame, que resultó en la muerte de cuatro miembros de una misma familia.

De acuerdo al informe del Ministerio Público, la decisión judicial desestimó la solicitud de la defensa de sustituir la detención por arresto domiciliario y otras medidas como reporte periódico, basándose en los riesgos procesales señalados por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, entre ellos, el peligro de destrucción de pruebas y la gravedad del hecho.

Mantendrán en detención al hombre de 28 años, conductor de bus tras accidente en Chame que acabó con familia de pastor, incluida una menor.

El incidente tuvo lugar en la carretera Panamericana, a la altura del sector de Coloncito, en el corregimiento de Nueva Gorgona.

Según el reporte oficial, el hombre de 28 años, conductor de un bus de la ruta Aguadulce-Panamá invadió el carril contrario y chocó contra un vehículo Kia Rio en el que viajaba una familia cristiana, el pastor Benjamín López, de 48 años; su esposa, Celideth Reina, de 51 años; y sus dos hijas, Eimye López, de 19, y Zuly López, de 17 años.

Posteriormente el vehículo colisionó contra una caseta y la cerca perimetral de una residencia cercana, dejando un saldo de otras nueve personas heridas.

La trágica escena fue captada por una cámara de videovigilancia y las imágenes recorrieron las redes sociales causando un fuerte impacto en la ciudadanía que se mantiene a la espera del desenlace de las investigaciones del caso.