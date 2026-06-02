Panamá, 02 de junio del 2026
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    AUDIENCIA

    Rechazan apelación y confirman la detención del imputado por asesinato de fiscal

    Ossa resultó herida de bala el pasado 18 de mayo, presuntamente a manos de su expareja.

    José González Pinilla
    Rechazan apelación y confirman la detención del imputado por asesinato de fiscal

    Orlando Cuesta, imputado por la presunta comisión del delito de asesinato de la fiscal Patricia Ossa, permanecerá detenido. La Fiscalía Metropolitana logró que el Tribunal Superior de Apelaciones mantuviera la medida cautelar de detención provisional impuesta al hombre de 36 años, investigado por los delitos de femicidio y robo agravado.

    +info

    Despiden a la fiscal Patricia Ossa, asesinada por su exparejaImputado por asesinato de fiscal tenía permiso de porte de arma vigente

    La defensa de Cuesta había presentado un recurso de apelación para intentar modificar la medida cautelar. Sin embargo, el Tribunal consideró que persisten riesgos procesales, por lo que concluyó que la detención provisional resulta proporcional en esta etapa de la investigación.

    Ossa resultó herida de bala el pasado 18 de mayo, presuntamente a manos de su expareja. Tras el incidente, fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde posteriormente falleció.

    De acuerdo con las investigaciones, ese día ambos sostuvieron una discusión durante la cual salió a relucir un arma de fuego. Según la versión del Ministerio Público, Cuesta habría realizado el disparo.

    Patricia Ossa formaba parte del equipo de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio. Anteriormente, había estado asignada a una fiscalía en el distrito de San Miguelito.

    José González Pinilla

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