Rechazan cambiar detención preventiva a dirigente Jaime Caballero; se estanca disolución del Suntracs

El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó una moción para cambiar la detención provisional al dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), al tiempo que el proceso para la disolución de esa organización obrera, que fue presentado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, se encuentra estancado.

En el caso de Caballero, quien se mantiene detenido desde hace cinco meses y presenta problemas de salud, se informó que el Tribunal de Apelaciones desestimó la petición presentada por su abogado, César Ruiloba.

En la audiencia, que se celebró el miércoles 22 de octubre de 2025, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicadas en la Plaza Fortuna, los magistrados desestimaron la solicitud presentada por Ruiloba bajo el argumento que no han variado las condiciones ni han surgido nuevos elementos que justifiquen cambiar la medida de detención provisional decretada en primera instancia por un juez de garantías.

En cuanto al proceso de disolución del sindicato, Antonio Vargas, del equipo de abogados del Suntracs, reveló que el proceso presentado por el Mitradel se encuentra estancado. Dijo que el Mitradel no ha notificado a la nueva junta directiva del Suntracs del proceso y que ante esa circunstancia el Suntracs no puede emprender acciones legales, en alusión a una eventual demanda.

Según Vargas, la demanda que se encuentra radicada en el Juzgado Primero Laboral de la provincia de Panamá debe ser enviada al nuevo secretario general del Suntracs, Yamis Córdoba, quien reemplazó a Saúl Méndez —prófugo desde julio pasado — en ese cargo.

Una vez este procedimiento se cumpla las partes tendrán la oportunidad de presentar pruebas y realizar diligencias para sustentar sus argumentos ante el juez.

En tanto, fuentes del Mitradel explicaron que en este caso la junta directiva que aún aparece en el Registro Público es la que mantiene a Saúl Méndez como secretario general del Suntracs.

También explicaron que tampoco se ha procedido con la inscripción de la nueva junta directiva en el departamento de Organizaciones Sociales del Mitradel, trámite que debe cumplirse para que la nueva junta directiva del Suntracs pueda actuar legalmente y ser notificada del proceso.

Saúl Méndez abandonó el país el pasado 19 de julio con destino a Bolivia, tras permanecer refugiado en la Embajada de Bolivia en Panamá, a raíz de un proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.

En este proceso también figura el dirigente Genaro López, a quien se le aplicó una medida cautelar de arresto domiciliario y porta un brazalete electrónico.

A López un juez de garantías le concedió un permiso especial para asistir a una cita médica. La decisión se adoptó este jueves 23 de octubre, durante una audiencia que estuvo a cargo del juez de garantías Erick Javier González.

Este proceso se relaciona con la supuesta apropiación del Suntracs de 14 fincas en el área de Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro, y que obreros que pertenecían a ese sindicato obtuvieron de la empresa Pillar Construccion en un proceso laboral.