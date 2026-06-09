Reclusos daban órdenes desde La Joyita con más de 400 celulares, antena Wifi y paneles solares descubiertos tras tres días de requisa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Queda expuesto el descontrol carcelario ante red de lujos y armas operada por reos.

Un total de 451 teléfonos celulares con 61 routers, una antena de conexión wifi, tres paneles solares y 10 armas de fuego con 82 municiones, es parte de lo incautado en poder de los reclusos tras tres días de requisas dentro del Centro Penitenciario La Joyita, informó este martes la Policía Nacional.

El operativo denominado “Operación Cerrojo”, dejó en evidencia una infraestructura de lujos, comunicación y armamento dentro de la cárcel, evidenciando el nivel de contrabando y poder económico que manejaban los internos.

De acuerdo al informe policial, el operativo, que se ejecutó entre el sábado 6 y el lunes 8 de junio, tomó por sorpresa los pabellones 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16 y 17.

“Operación Cerrojo” en La Joyita. PN

El hallazgo que más enciende las alarmas de los analistas de seguridad, además de las armas, es el arsenal tecnológico decomisado que permitía a los reclusos mantener una red de comunicación externa ininterrumpida, facilitando presuntamente la coordinación de delitos fuera del penal.

A esto se suma el decomiso de $11,873.64 en efectivo y 343 sobres de sustancias ilícitas.

La operación también dejó al descubierto comodidades insólitas para un centro de máxima seguridad. Los uniformados retiraron de las celdas 356 televisores, 37 abanicos, 12 equipos de sonido, dos amplificadores e incluso tres paneles solares, los cuales garantizaban autonomía eléctrica a los reos.

Entre las rarezas confiscadas figura una máquina güira, utilizada habitualmente para labores de jardinería o modificaciones estructurales clandestinas, y 161 platinas afiladas.

“Operación Cerrojo” en La Joyita. PN

Para recuperar el control de estos ocho pabellones fue necesario el despliegue de un pie de fuerza masivo de 5,982 unidades de seguridad. El contingente estuvo liderado por el Ministerio de Seguridad (Minseg) y ejecutado en conjunto por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Voceros de la Policía Nacional enfatizaron que el objetivo medular de la “Operación Cerrojo” es neutralizar los centros de mando delictivos urbanos que se nutren desde las cárceles.

Las autoridades confirmaron que los operativos de contención y los filtros de revisión en los accesos del penal se intensificarán para frenar la alarmante complicidad que permite el ingreso de este tipo de cargamentos a La Joyita.