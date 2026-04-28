Recursos sin resolver pueden frenar el juicio por los pinchazos a Ronny Rodríguez y William Pittí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una apelación contra el auto de pruebas y un incidente de nulidad pueden provocar la suspensión del juicio fijado para mañana, jueves 29 de abril, a los exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Ronny Rodríguez y William Pittí, acusados de escuchas ilegales a 150 personas durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009–2014).

Rosendo Rivera, uno de los querellantes en este caso, confirmó que presentó un total de 74 pruebas para ser evacuadas durante el juicio, pero que la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, solo le admitió cinco.

Dijo que, ante esta situación, anunció un recurso de apelación contra la decisión de Rentería, por lo que ahora corresponde al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales resolver dicho recurso.

También Roniel Ortiz, abogado de William Pittí, dijo que presentará un incidente de nulidad contra el proceso seguido a su cliente, aunque no dio detalles del contenido del recurso.

Ortiz aseguró que en este caso no existen evidencias de la participación de su cliente en las supuestas interceptaciones telefónicas realizadas entre los años 2009 y 2014.

Rodríguez y Pittí se entregaron a las autoridades el pasado 26 de marzo, tras permanecer prófugos por más de 10 años.

Según sus abogados, ambos decidieron comparecer al proceso por considerar que no existían las garantías suficientes de una justicia imparcial y que se les respetaran sus derechos fundamentales.

El pasado 20 de abril, ambos fueron enjuiciados por su presunta participación en la desaparición de los equipos usados para las interceptaciones telefónicas. En este caso, la juez Rentería se acogió al término de 30 días para dictar sentencia.

El fiscal anticorrupción, Javier Cuadra, solicitó una sentencia condenatoria para ambos.