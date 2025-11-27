Red de narcotráfico: presos de Punta Coco controlan envío de droga a Europa a través de puertos

Exclusivo Suscriptores

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aseguró que los privados de libertad que se encuentran detenidos en el penal de Punta Coco han logrado establecer una red de envío de drogas hacia puertos como Amberes, en Bélgica; Rotterdam, en Países Bajos; y a España.

Este penal está ubicado en la península de isla del Rey, la más grande del archipiélago de Las Perlas.

Ábrego reconoció que se ha dado un crecimiento en el volumen de droga que llega por mar desde Colombia y Ecuador a Panamá y que ello se ve reflejado en el aumento de las incautaciones efectuadas durante 2025.

También detalló que algunos de los cabecillas de redes criminales que controlan el tráfico de drogas por el territorio nacional viven en países de Europa y que estos controlan el movimiento de droga hacia dicho destino.

El ministro aseguró que los estamentos de seguridad realizan grandes esfuerzos para decomisar la droga y capturar a los integrantes de los grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas. No obstante, aclaró que se requiere equipos y tecnología para enfrentar la criminalidad organizada. Prueba de ello —agregó— fue el reciente operativo en el que se aprehendió a 60 personas que eran parte de una red internacional que operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En este punto, Ábrego destacó que este grupo criminal estaba muy bien estructurado y que reclutaba a las personas a cambio del pago de considerables sumas de dinero.

Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública. LP/Richard Bonilla

En el caso al que se refirió el ministro Ábrego, funcionarios se asociaron con particulares para burlar las normas de seguridad del aeropuerto, y al ser detectados las autoridades hicieron el seguimiento, les dieron captura y los procesaron judicialmente.

Ábrego también advirtió sobre el incremento del tráfico y consumo de drogas sintéticas que no requieren de grandes espacios para su producción y se distribuyen fácilmente.

Las autoridades también han redoblado los trabajos de vigilancia en los puertos que se encuentran en los lados Atlántico y Pacífico, ya que existen redes criminales que se dedican a la contaminación de contenedores con droga. Una de las acciones para hacer frente a esto es la instalación de escáneres para la revisión y perfilamiento de los contenedores que llegan a los puestos panameños en tránsito. También se está trabajando en el mejoramiento de los sellos que son instalados en las puertas de los contenedores para evitar su vulneración por parte de las redes criminales.

En lo que va de 2025 las autoridades han decomisado unas 90 toneladas de drogas en operaciones realizadas en alta mar, en contenedores y en automóviles con doble fondo.

Estadísticas de organismos internacionales indican que en la actualidad existen unas 360 mil hectáreas dedicadas a la producción de droga en diversos países de Suramérica. Luego esta droga es comercializada hacia Europa y Estados Unidos.

En 2023, la Guardia Civil de España desmanteló una red de tráfico de drogas que obtenía los estupefacientes de contenedores que llegaban a los puertos de la provincia de Colón. A este grupo fueron vinculados varios panameños que residían en Dubai y que utilizaban sus contactos en Panamá para monitorear el transporte de la droga, a propósito de garantizar su llegada al destino establecido.