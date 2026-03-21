Red dentro de la Policía: investigan hurto y venta ilegal de vehículos institucionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional informó que adelanta investigaciones disciplinarias internas tras detectar una posible red criminal integrada presuntamente por agentes policiales, dedicada al hurto y comercialización ilegal de vehículos, motocicletas y accesorios de propiedad institucional.

De acuerdo con un comunicado, las pesquisas son llevadas a cabo por la Dirección de Responsabilidad Profesional, que ya identificó a unidades policiales supuestamente vinculadas con estos hechos. No se ha precisado la cantidad de policías que estarían involucrados con los sucesos antes mencionados.

Como parte de estas investigaciones, la Policía detalló que el pasado 18 de marzo se desarrolló una operación conjunta entre la Dirección de Responsabilidad Profesional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección Nacional de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público.

Durante las diligencias de allanamiento efectuadas en la provincia de Chiriquí, específicamente en los sectores de Boquerón y Los Algarrobos, las autoridades recuperaron una motocicleta institucional en descarte y un vehículo Toyota Corolla que había sido hurtado de la Dirección de Responsabilidad Profesional, en Ancón.

En el operativo también fue aprehendido un ciudadano presuntamente vinculado con el caso, según indicó la institución.