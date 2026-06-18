Red lavó más $29 millones producto del tráfico de migrantes por Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Clan del Golfo controla actividades delictivas que se desarrollan en la frontera entre Panamá y Colombia, sobre todo en el área selvática.

Una red criminal generó al menos $29 millones entre los años 2023-2024 con el tráfico de unos 800 mil migrantes que transitaron por la selva de Darién, según se desprende de una investigación realizada por la Fiscalía de la Dirección Especializada en Lavado de Activos de Colombia.

En la operación de la fiscalía colombiana se logró la detención de nueve personas a quienes se acusa de haber orquestado una estructura criminal que, a través de supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales, servía como fachada para coordinar el traslado de extranjeros hacia la provincia de Darién.

El exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, confirmó que estas redes asociadas al Clan del Golfo eran las encargadas de trasladar hasta la frontera de Darién a los grupos de migrantes que luego ingresaban a las diferentes trochas.

Ortega detalló que Senafront manejaba información de las actividades de estos grupos que amasaban grandes sumas de dinero con el tráfico de migrantes y que estos datos eran entregados a agencias internacionales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI por siglas en inglés) y la policía colombiana

Los migrantes llegaban a las comunidades de Capurganá, Acandí y Sapzurro, todas fronterizas con Panamá, y de allí entraban a Darién para realizar una larga caminata hasta la estación de migrantes de San Vicente, en donde eran atendidos por las autoridades panameñas.

En 2025, a raíz de la política migratoria de Estados Unidos y el cierre de las trochas de Darién por parte del Senafront, el tráfico de migrantes descendió hasta un 98%.

Como consecuencia de la caída en el número de migrantes, el Servicio Nacional de Migración y el Senafront cerraron las estaciones de recepción de migrantes.

Panamá cerró varios puntos en el Darién. EFE

Durante la travesía por la selva de Darién cientos de migrantes perdieron la vida y otros sufrieron heridas que les impidieron seguir su camino, por lo que debieron permanecer largos períodos en Panamá.

La denominada operación Elías dejó al descubierto que el Clan del Golfo diversificó sus actividades en el área fronteriza tras la caída del negocio del tráfico de migrantes, que mantuvo su auge entre los años 2020 y 2023.

Según las investigaciones, estas redes criminales ahora dedicadas a la minería ilegal, sacan el oro hacia Colombia y distribuyen sus ganancias a través de una intrincada red de sociedades y empresas.

En mayo de 2025, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, posaron frente a un banner que anunciaba cerrada la Estación de Recepción Migratoria de Lajas Blancas, en Darién. Cortesía.

El 31 de enero de 2025, Panamá y Colombia desarrollaron una operación binacional con participación del Senafront y el Ejército Colombiano durante la cual fueron desmanteladas 15 estructuras en las que había maquinaria para la extracción de oro.

El Clan del Golfo también controla la ruta del tráfico de drogas en el área fronteriza entre Panamá y Colombia. La mayoría de sus embarques se mueven por trochas en la selva y, por mar, a través de pequeñas lanchas.