Renuncia el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aceptó formalmente la dimisión del funcionario

El director general del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Torregroza, presentó su renuncia formal al cargo, la cual fue aceptada de manera inmediata por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

La información se dio a conocer este viernes a través de un comunicado oficial emitido por la institución del Órgano Ejecutivo.

La salida de Torregroza se produce tras completar un periodo de 20 meses de gestión continua en la dirección de la entidad encargada de administrar los distintos centros penales y de rehabilitación en la República de Panamá y luego de hechos críticos como la fuga masiva de reos más grande registrada en el país.

Jorge Torregrosa, director del Sistema Penitenciario; Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; y Jaime Fernández, director de la Policía. LP Juan Manuel Díaz

Agradecimiento institucional

En la nota oficial difundida por el Ministerio de Gobierno (Mingob), la jefa de la cartera, Dinoska Montalvo, expresó sus consideraciones hacia el exfuncionario por el periodo laborado bajo su regencia.

En el comunicado destacó su entrega, desempeño y compromiso al frente del sistema penitenciario.

Reiteró además que el exdirector siempre contará con su respeto y admiración tanto en el ámbito personal como profesional.

La dimisión ocurre en momentos en que la atención pública continúa pendiente de la seguridad interna del complejo penitenciario.

Hasta el momento del cierre de este reporte, las autoridades del Ministerio de Gobierno no han anunciado quién asumirá las riendas de la Dirección General del Sistema Penitenciario ni se han detallado las causas particulares que motivaron la decisión voluntaria de Torregroza.