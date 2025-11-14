Panamá, 15 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Medicina Legal

    Renuncia Vicente Pachar como director de Medicina Legal

    Juan Manuel Díaz
    Renuncia Vicente Pachar como director de Medicina Legal
    Vicente Pachar estuvo por tres décadas en el Imelcf, entidad que hace dictámenes y asesoría en casos médicos y forenses. Archivo

    El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Vicente Pachar, presentó su renuncia al cargo en esa entidad, según dijo, por razones personales, y aseguró que colaborará en una transición efectiva con el nuevo regente de la institución.

    En un comunicado hecho público la tarde de este viernes 14 de noviembre, Pachar explicó que la decisión de desvincularse del Imelcf responde a situaciones estrictamente personales, luego de 30 años de servicio en la entidad encargada de investigaciones científicas y judiciales.

    En su nota, Pachar solicita que le sean pagados la totalidad de los derechos laborales y prestaciones que le corresponden por ley, incluyendo el pago en concepto de exclusividad laboral.

    Renuncia Vicente Pachar como director de Medicina Legal
    Carta de renuncia del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Pachar agradeció a los funcionarios del Imelcf y señaló estar honrado de haber dirigido una institución fundamental para las investigaciones y la administración de justicia.

    Este 14 de noviembre, la junta directiva del Imelcf eligió como nuevo director a Abdiel Abel Rentería Ramos, un profesional con amplia trayectoria en el ámbito forense.

    Rentería deberá asumir el cargo el próximo mes de diciembre y permanecerá hasta el año 2030.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones. Leer más
    • La ruta y los dueños del Oceanic Tug, la nave incautada con $200 millones en droga. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Operación Transfer: capturan en La Chorrera a red dedicada al phishing y suplantación de identidad. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más