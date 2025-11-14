Renuncia Vicente Pachar como director de Medicina Legal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Vicente Pachar, presentó su renuncia al cargo en esa entidad, según dijo, por razones personales, y aseguró que colaborará en una transición efectiva con el nuevo regente de la institución.

En un comunicado hecho público la tarde de este viernes 14 de noviembre, Pachar explicó que la decisión de desvincularse del Imelcf responde a situaciones estrictamente personales, luego de 30 años de servicio en la entidad encargada de investigaciones científicas y judiciales.

En su nota, Pachar solicita que le sean pagados la totalidad de los derechos laborales y prestaciones que le corresponden por ley, incluyendo el pago en concepto de exclusividad laboral.

Carta de renuncia del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Pachar agradeció a los funcionarios del Imelcf y señaló estar honrado de haber dirigido una institución fundamental para las investigaciones y la administración de justicia.

Este 14 de noviembre, la junta directiva del Imelcf eligió como nuevo director a Abdiel Abel Rentería Ramos, un profesional con amplia trayectoria en el ámbito forense.

Rentería deberá asumir el cargo el próximo mes de diciembre y permanecerá hasta el año 2030.