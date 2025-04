Réplica a entrevista realizada al exdiputado Luis Ernesto Carles el pasado 26 de abril

He escuchado el audio video de entrevista que efectúa el periodista Juan Manuel Díaz, al señor Luis Ernesto Carles, (22 min. 42 s.), y leído el reportaje que resume en la edición del prestigioso diario La Prensa del sábado 26 de abril de 2025, a lo cual me hace recordar de la frase lapidaria del Dr. Arnulfo Arias Madrid (q.e.p.d.) al sentenciar que siempre existirán panameños sumisos a los intereses creados.

Son innumerables los personajes que desde la cúpula del panameñismo, han traicionado los postulados de nacionalismo sano y sereno y justicia social, externados con el surgimiento de Acción Comunal en 1923 y delineados como Doctrina Panameñista un 22 de diciembre de 1939.Tal situación, tal vez por la naturaleza de sumisión o debilidad humana, aún persiste en el Glorioso Partido Panameñista.

El referido entrevistado expresa varias afirmaciones inexactas entre otras, como las siguientes: “Surgió una impugnación sospechosa presentada por un allegado al circulo de Blandón. “No está dejando que se realice la convención, porque ha querido afianzarse a través de esas acciones de esos impugnantes o ese impugnante, que capacita también al partido, tiene una relación administrativa con el partido, ese es un elemento...

Sirva la presente para aclarar que este servidor, miembro del Partido Panameñista desde 1976, ha velado por el apego y cumplimiento del Estado de Derecho y en especial la Ley Electoral, el Estatuto del Partido Panameñista y los idearios de nacionalismo con justicia social.

Tal vez entre otras motivaciones, los ciudadanos del circuito 2-3 de los distritos de Natá, La Pintada, Olá el 5 de mayo de 2024, en las urnas le dijo NO VAS !!! como diputado de la República 2024-2029, por su defensa y votación a favor, del contrato inconstitucional de la concesión minera de First Quantum o Minera Panamá, de la cual en la actualidad se desgañita en suplicar su apertura, soslayando la devastación y envenenamiento a la diversidad medio ambiental de su propio circuito y por tanto de la salud de los ciudadanos.

Solo me limito por motivo de espacio periodístico del derecho a réplica, a refutar que el accionar el derecho de impugnación está plenamente legitimado conforme el Artículo 120 del Código Electoral.

Afirmo que no he sido, ni soy miembro del círculo del presidente panameñista, más bien usted y otros sí lo han sido, llegando a impulsar la candidatura a la postulación presidencial 2024, además de coadyuvar imponiendo algunas candidaturas a legisladores, alcaldes y representantes de corregimientos, incluso donde se efectuó primarias, postulando a candidatos que no se sometieron a las primarias.

Por otro lado, su ignorancia supina, deslealtad forense y partidaria, lo lleva a expresar tal vez vulnerando la ética de abogado, que pudiera existir un “contubernio con el Tribunal Electoral” y además “ si no, nosotros no hubiésemos tenido en esa audiencia de hoy representatividad alguna, y eso hubiese sido un lago para que pudiera chapalear o nadar solo, el impugnante.

”Al respecto lamento que no se haya enterado, que el Juzgado Segundo Administrativo Electoral expidió el aviso el 26 de marzo de 2025,debidamente publicado por dos días consecutivos en los Boletines Electorales No.5808 y 5809-A del 24 y 25 de marzo de 2025, en la que se invitaba a todo persona que quisiera ser parte del proceso de impugnación, que se presentara en derecho, como sí lo hizo el fiscal del Partido Panameñista Lic. Porfirio Batista quien alega nulidades de fondo de la convocatoria de marras, al igual que la Fiscal Electoral Administrativa.

Agradezco al diario La Prensa la publicación de esta réplica que puede ser más extensa, sin embargo invito al replicado a un debate en la sede o en los tribunales competentes, sobre sus afirmaciones erradas y carente de profesionalidad.