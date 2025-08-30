Réplica de Panama Legal Group

Señor

Juan Manuel Díaz

Periodista

Diario La Prensa

E.S.D

Quien suscribe, Juan Carlos Reynardus, panameño, con cédula de identidad personal N° 8-769-2458; abogado en ejercicio con idoneidad N° 11844, en mi calidad de socio de la firma legal Panama Legal Group; acudo respetuosamente ante usted para hacer mención de la información noticiosa fechada 28 de agosto de 2025, publicada en el medio digital www.prensa.com; titulada “Imputan cargos a Luis Oliva y al empresario Budy Attie por presunto peculado y corrupción”.

En esta nota de prensa, usted indica lo siguiente “Durante la exposición de los hechos, la fiscal indicó que la firma en la que laboraba la abogada Janice Becerra se benefició de estas transacciones.”

La firma en cuestión, donde labora la licenciada Janice Becerra, es Panama Legal Group, a la cual represento. Es importante aclarar que nuestra firma no ha recibido, ni directa ni indirectamente, beneficio alguno de las transacciones mencionadas. En ningún momento la Fiscalía ha señalado a Panama Legal Group en ese sentido, por lo que la información publicada resulta incorrecta y no guarda relación con lo expresado en la investigación ni en los descargos de la propia Fiscalía.

Apegados al derecho que nos brinda la Ley N° 22 de 2005 y cumpliendo con los parámetros y formalidades que indica la Ley y que desarrolla el Diario La Prensa (https://corprensa.com/derechoareplica/) formalmente hacemos solicitud, hoy 29 de agosto de 2025, para que se rectifique la información contenida en el artículo en cuestión y se apeguen a los hechos veraces que corresponden.

Agradecemos que la rectificación solicitada se haga en el tiempo perentorio que señala la Ley, cumpliendo con las formalidades de espacio y tiempo que la misma norma detalla.

Como medio de comunicación, deben entender que el amplio y vital deber de informar a la población, conlleva la gran responsabilidad de apegarse a los hechos y a la verdad, ejerciendo un correcto balance. Confiamos en que el medio, en cumplimiento de su deber de informar con veracidad, procederá a realizar la rectificación solicitada

Agradezco de antemano la atención que se le brinde a la presente comunicación, que está siendo remitida cumpliendo con las formalidades que solicita Corporación La Prensa.

Sin otro particular.

Juan Carlos Reynardus.

Idoneidad 11844

cc.

Jorge Molina Mendoza

Director del Diario La Prensa