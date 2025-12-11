Panamá, 11 de diciembre del 2025

    Reportan accidente de una aeronave en la Calzada de Amador

    Henry Cárdenas P.
    Una aeronave sufrió un accidente este jueves 11 de diciembre en la Calzada de Amador, reportaron conductores y transeúntes que estaban en el lugar.

    Una persona en el lugar dijo que la nave parecía estar planeando y cayó en la vía de la Calzada de Amador sin causar mayores daños.

    Sobre el accidente, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que el hecho se registró a las 9:50 a.m. y que involucró a una aeronave modelo BE33, con matrícula HP33.

    “Las cuatro personas que viajaban a bordo están recibiendo atención médica y, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales”, indica el comunicado de la AAC.

    La entidad resaltó que se llevan a cabo las labores de verificación técnica y la recopilación de información preliminar. Además, la AAC informó que continuará con la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente, conforme a los estándares nacionales e internacionales de seguridad operacional.

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que, en coordinación con bomberos aeronáuticos, se trabajó en la contención del combustible de la aeronave.

    Los bomberos procedieron con la contención del combustible de la aeronave. Cortesía

    Henry Cárdenas P.

