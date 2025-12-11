Reportan accidente de una aeronave en la Calzada de Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una aeronave sufrió un accidente este jueves 11 de diciembre en la Calzada de Amador, reportaron conductores y transeúntes que estaban en el lugar.

Una persona en el lugar dijo que la nave parecía estar planeando y cayó en la vía de la Calzada de Amador sin causar mayores daños.

Sobre el accidente, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que el hecho se registró a las 9:50 a.m. y que involucró a una aeronave modelo BE33, con matrícula HP33.

Imágenes del accidente de una avioneta en la Calzada Amador.



“Las cuatro personas que viajaban a bordo están recibiendo atención médica y, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales”, indica el comunicado de la AAC.

La entidad resaltó que se llevan a cabo las labores de verificación técnica y la recopilación de información preliminar. Además, la AAC informó que continuará con la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente, conforme a los estándares nacionales e internacionales de seguridad operacional.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que, en coordinación con bomberos aeronáuticos, se trabajó en la contención del combustible de la aeronave.