Última Hora: asesinan a una fiscal del Ministerio Público en Pueblo Nuevo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una fiscal del Ministerio Público de Panamá fue asesinada la noche de este lunes 18 de mayo de 2026.

Se trata de la fiscal Patricia Ossa, en un hecho ocurrido en el sector de Pueblo Nuevo, según fuentes oficiales.

Tras ser herida de bala, Ossa fue trasladada a un centro hospitalario, donde se dictaminó su muerte.

Informes extraoficiales indican que el hecho podría estar relacionado con un crimen pasional.

Ossa formaba parte del equipo de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio. Anteriormente, había sido asignada a una fiscalía en San Miguelito.

Por este suceso, una persona fue aprehendida.

Las investigaciones apenas inician y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.