Naufragio de una embarcación con migrantes en la costa arriba de Colón deja una persona muerta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los estamentos de seguridad informaron este sábado del naufragio de una embarcación que transportaba a migrantes, en aguas de la costa arriba de la provincia de Colón.

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en conjunto con otras entidades, se trasladaron al lugar para las labores de rescate y verificación de los hechos.

Se adelantó que el naufragio se registró entre los sectores de Playa Chiquita y Palmira.

De forma preliminar se reportó que en la embarcación viajaban 35 personas, de ellas 33 eran migrantes. Se registró el deceso de una persona. El resto fue rescatada y recibió atención.

Cabe recordar que en esta región marítima se está registrando el flujo inverso de migrantes, la mayoría venezolanos, que buscan regresar a su país, viajando en lanchas hasta Colombia, para luego seguir su camino.