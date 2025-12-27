Panamá, 27 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Costa Arriba

    Naufragio de una embarcación con migrantes en la costa arriba de Colón deja una persona muerta

    Henry Cárdenas P.
    Naufragio de una embarcación con migrantes en la costa arriba de Colón deja una persona muerta
    El incidente se reportó en la costa arriba de Colón.

    Los estamentos de seguridad informaron este sábado del naufragio de una embarcación que transportaba a migrantes, en aguas de la costa arriba de la provincia de Colón.

    Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en conjunto con otras entidades, se trasladaron al lugar para las labores de rescate y verificación de los hechos.

    Se adelantó que el naufragio se registró entre los sectores de Playa Chiquita y Palmira.

    De forma preliminar se reportó que en la embarcación viajaban 35 personas, de ellas 33 eran migrantes. Se registró el deceso de una persona. El resto fue rescatada y recibió atención.

    Cabe recordar que en esta región marítima se está registrando el flujo inverso de migrantes, la mayoría venezolanos, que buscan regresar a su país, viajando en lanchas hasta Colombia, para luego seguir su camino.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Snowland Panamá anuncia la cancelación oficial del evento. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más