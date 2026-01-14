Bomberos controlan incendio tras explosión en apartamento de avenida Balboa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una explosión seguida de un incendio se registró la tarde de este miércoles 14 de enero en un apartamento del edificio Bayfront Tower, ubicado en avenida Balboa, según informaron las autoridades.

Miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar y extinguir el fuego. Para poder ingresar al apartamento, los bomberos tuvieron que romper la puerta, ya que se encontraba cerrada y cercada, detallaron fuentes oficiales.

El incendio se originó en el piso 17 del edificio. De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas heridas, aunque los bomberos rescataron varias mascotas del inmueble.

La propietaria del apartamento llegó posteriormente, una vez la situación estuvo bajo control.

Testigos indicaron que se observó humo en el área, lo que generó alarma entre residentes y transeúntes. El edificio fue evacuado en su totalidad, con unas 150 personas fuera del inmueble.

Algunos residentes de los apartamentos ubicados en pisos superiores relataron que no escucharon las alarmas, pero lograron evacuar a tiempo tras ser alertados por otras personas. Algunos salieron incluso utilizando el elevador.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del incidente.

Se registra incendio en un edificio de apartamentos en la avenida Balboa. Imagen tomada de redes sociales

Información en desarrollo...