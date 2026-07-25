Reportan la muerte de panameños en el conflicto Rusia-Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según el exdirector de Senafront están ofreciendo salarios de entre $2 mil y $3 mil mensuales para prestar servicios en esas regiones.

Se reportan fallecimientos de panameños reclutados para combatir en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Según confirmó Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene registrado un solo fallecimiento, cuya identidad no ha sido revelada.

Asimismo, indicaron que, tras contactar a los familiares, se les ofreció la posibilidad de viajar a Rusia. Sin embargo, optaron por gestionar la repatriación de los restos de su familiar.

Fuentes consultadas por La Prensa que se encuentran en Rusia aseguran que se trataría de varios fallecimientos.

Este relato concordaría con las declaraciones del exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, quien afirmó tener conocimiento de panameños fallecidos y desaparecidos durante la guerra, entre ellos dos jóvenes chiricanos.

Según explicó, ese tipo de preparación resulta atractiva para los reclutadores. Por ello, están ofreciendo salarios de entre $2 mil y $3 mil mensuales para prestar servicios en esas regiones.

Según Cancillería, son 15 los ciudadanos identificados como vinculados al conflicto, una cifra que refleja una dimensión mayor del fenómeno.

Dentro de esos casos, se encuentra el de Javier Duncan, de quien sus familiares desconocen el paradero desde hace ocho meses. Según explicó una de sus hijas a La Prensa, ya presentaron una denuncia por su desaparición.

Relató que su padre salió de Panamá el 24 de octubre de 2025. Sin embargo, desde noviembre, no ha vuelto a comunicarse con su familia. Agregó que un conocido que estaba en Rusia lo convenció de viajar.⁣

Cabe destacar que Duncan había sido agente del Servicio de Protección Institucional (SPI). Sin embargo, las dificultades económicas lo llevaron a considerar alternativas para mantener a su familia.⁣

En declaraciones a una televisora, el vicecanciller confirmó que mantiene gestiones diplomáticas con las autoridades rusas para obtener información sobre los ciudadanos panameños involucrados.

“Nosotros nos enteramos por primera vez de esta situación, yo le llamaría informal y clandestina, en el mes de noviembre de 2025. Desde ese momento hemos empezado a exigir información a través de notas dirigidas a la embajada de Rusia en Panamá y de nuestra embajada en Moscú a la Cancillería de Rusia”, señaló.

Contacto con Rusia

Según Hoyos Boyd, la entidad ha sostenido al menos cuatro reuniones presenciales con funcionarios de la Cancillería rusa y ha recibido respuestas oficiales sobre algunos de los casos.

Sin embargo, reconoció que el número de afectados podría ser mayor.

“Nosotros tenemos hasta la fecha una contabilización de casos que conocemos, pero no descartamos que pueda haber más casos porque esta información a nosotros nos va llegando también de manera informal”, indicó en Eco TV.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, afirmó que el Gobierno no tiene ninguna participación en este tipo de reclutamientos.

Exhortó a las familias a mantenerse alerta frente a ofertas de empleo relacionadas con el conflicto.

“Es una lástima. Eso no es un tema que el Gobierno Nacional ni el presidente José Raúl Mulino tienen absolutamente nada que ver con esto. Yo le pido a la población panameña, a los padres de familia, que tengan mucho cuidado con esta cosa”, dijo.

Nuevas denuncias

En tanto, el Ministerio Público recibió una segunda denuncia relacionada con el presunto reclutamiento fraudulento de ciudadanos para combatir en la guerra.

Se trata de un joven de 35 años que fue contratado para un puesto de ayudante de cocina para trabajar en Ucrania, pero, al llegar a ese país, se le entregó un uniforme y se le informó que recibiría entrenamiento durante una semana para luego ser trasladado al frente de guerra con Rusia.

Tras no tener noticias de él durante varias semanas, sus familiares decidieron acudir a las autoridades para presentar una denuncia formal por su desaparición y lograr ubicar su paradero.

Los familiares relataron que, en una ocasión, el joven logró comunicarse y les informó que permaneció detenido durante 15 días tras negarse a viajar al frente de guerra, donde se desarrollaban combates entre las fuerzas ucranianas y rusas.

Con este caso, ya son dos las investigaciones abiertas que se conocen por denuncias de familiares que aseguran que las víctimas fueron captadas mediante ofertas laborales y terminaron vinculadas al conflicto bélico.

El fenómeno del reclutamiento de ciudadanos panameños por parte de las fuerzas rusas quedó en evidencia tras la publicación de una serie de reportajes de La Prensa, en la que se detalló cómo un joven panameño de 19 años, en situación de vulnerabilidad económica en Berlín, fue captado bajo promesas financieras y enviado al frente de combate en la región del Donbás.