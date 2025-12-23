Representante del PRD en David se entrega a la DIJ por presunto desfalco de $4.4 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jorge Eduardo Montenegro Vallarino, actual representante del corregimiento de David (provincia de Chiriquí) por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), se entregó este martes 23 de diciembre en las oficinas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en esta provincia.

Sobre Montenegro Vallarino pesaba una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Anticorrupción, que lo señala por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado, en perjuicio de la Junta Comunal de David.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por La Prensa, la lesión patrimonial ascendería a 4.4 millones de dólares, correspondiente al período 2019–2024.

Está previsto que Montenegro Vallarino comparezca este miércoles 24 de diciembre ante un juez de garantías para la respectiva audiencia.

En las pasadas elecciones internas del PRD, en el mes de noviembre, Montenegro Vallarino participó como candidato al cargo de primer subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).