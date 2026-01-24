Rescatan a canadiense que realizaba senderismo en el cerro La India Dormida, Coclé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó este sábado 24 de enero que se logró el rescate de un ciudadano canadiense, de 66 años, que fue reportado como desaparecido mientras realizaba senderismo en el cerro La India Dormida, en La Pintada, provincia de Coclé.

La entidad indicó que recibió el reporte de un senderista extraviado, activándose el equipo de rescate, el cual ubicó a la persona con una lesión.

Se explicó que el ciudadano canadiense aparentemente sufrió una caída, con la rodilla izquierda lesionada, lo que le impedía continuar con el descenso por sus propios medios.

El personal de rescate le dio los primeros auxilios al senderista en el lugar para estabilizarlo y posteriormente proceder con su traslado.

Recomendaciones de los Bomberos para las actividades de senderismo en cualquier parte del país: