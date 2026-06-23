Rescatan a conductor atrapado en Metrobús tras colisión con recolector de basura y un camión volquete

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos lograron liberar de la carrocería al conductor en el corregimiento de Ancón

Un operador de Metrobús fue rescatado la mañana de este martes tras quedar atrapado en la carrocería del vehículo que conducía, luego de registrarse un fuerte accidente de tránsito en la Avenida Omar Torrijos Herrera, justo frente a la estación de pasajeros del ferrocarril en el corregimiento de Ancón.

De acuerdo al informe preliminar, el incidente involucró al autobús de transporte público, a un camión volquete y a un camión de recolección de basura.

El fuerte impacto destruyó por completo la parte frontal del Metrobús y la sección trasera del volquete, dejando atrapada una de las piernas del chofer dentro de la estructura colapsada.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá se movilizaron de urgencia al lugar de los hechos. Los rescatistas emplearon equipo especializado para cortar el metal de la carrocería y lograr la liberación segura del conductor, quien se mantuvo consciente durante las maniobras.

Al sitio también acudieron servicios de ambulancia para brindar atención médica inmediata y trasladar al afectado.

Los Bomberos llegaron al lugar de los hechos. Foto ilustrativa/Archivo

Pasajeros ilesos

Por su parte, la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) emitió un comunicado informando que su Centro de Control coordinó la asistencia de emergencia desde el primer momento.

La compañía lamentó lo sucedido, deseó una pronta recuperación a su colaborador y agradeció la rápida intervención de las autoridades, así como la paciencia de los usuarios por los retrasos vehiculares generados en la zona.

En el suceso, aparte del conductor, no se reportaron heridos, solo daños materiales. Al momento del percance vial, en el Metrobús viajaban dos pasajeros, quienes afortunadamente lograron salir por sus propios medios y resultaron completamente ilesos.

Corresponderá a la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la Policía Nacional realizar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y determinar las causas que provocaron este choque múltiple.

En las últimas horas, las autoridades indicaron que se han colocado 959 boletas, de las cuales sobresalen 260 por exceso de velocidad, 33 por luces no adecuadas, 11 por licencia vencida, 11 por hablar por celular y 14 por embriaguez comprobada. Además, un total de 65 vehículos remolcados en grúas.