Panamá, 25 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Playa La Barqueta

    Rescatan a tres personas arrastradas por las fuertes olas en una playa de Chiriquí

    Henry Cárdenas P.
    Rescatan a tres personas arrastradas por las fuertes olas en una playa de Chiriquí
    Agentes del Senan y Sinaproc atendieron la emergencia. Cortesía

    Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportaron este jueves 25 de diciembre el rescate de tres personas en playa La Barqueta, provincia de Chiriquí.

    De acuerdo con el reporte preliminar, las tres personas estaban siendo arrastradas por las olas, situación que activó a los agentes para proceder con las labores de rescate.

    Se informó que los afectados no sufrieron lesiones de gravedad y recibieron atención en el lugar.

    Las autoridades reiteraron el mensaje a la población de mantener las medidas de precaución al visitar playas y áreas costeras, respetar las señales de advertencia, evitar ingresar al mar cuando existan condiciones adversas y seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más