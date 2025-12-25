Rescatan a tres personas arrastradas por las fuertes olas en una playa de Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportaron este jueves 25 de diciembre el rescate de tres personas en playa La Barqueta, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el reporte preliminar, las tres personas estaban siendo arrastradas por las olas, situación que activó a los agentes para proceder con las labores de rescate.

Se informó que los afectados no sufrieron lesiones de gravedad y recibieron atención en el lugar.

Las autoridades reiteraron el mensaje a la población de mantener las medidas de precaución al visitar playas y áreas costeras, respetar las señales de advertencia, evitar ingresar al mar cuando existan condiciones adversas y seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad.