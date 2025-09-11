Panamá, 11 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Inspección a merncancía

    Retienen 260 pacas de cigarrillos en Colón y tenían como destino Colombia

    Henry Cárdenas P.
    Retienen 260 pacas de cigarrillos en Colón y tenían como destino Colombia
    La mercancía fue retenida, mientras se inician las investigaciones. Cortesía

    La Autoridad Nacional de Aduanas informó sobre la retención en la provincia de Colón de al menos 260 pacas de cigarrillos, que no contaban con la documentación requerida.

    En un comunicado, la entidad explicó que la mercancía no declarada fue detectada en una inspección a una carga trasladada desde la Zona Libre de Colón hacia el Muelle 3, Cristóbal, con destino final en Colombia.

    La Autoridad de Aduanas reportó que la operación se llevó a cabo tras darle seguimiento a un Formulario de Traslado de Mercancía No Nacionalizada, que amparaba el envío de 83 bultos con productos como toallas, zapatillas, sábanas, relojes, cremas corporales y agua de tocador.

    No obstante, se informó que tras someter la carga a una inspección física, se descubrió una mercancía que no fue declarada ni respaldada con documentación legal respectiva.

    Se detalla que se retuvieron 122, 80 y 52 pacas de cigarrillos, respectivamente, de tres diferentes marcas.

    La Autoridad de Aduanas informó que, tras la retención de la mercancía, se procedió con los trámites correspondientes por presunta infracción aduanera para determinar las responsabilidades del caso.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

