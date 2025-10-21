Retienen a dos colombianos con dinero sin declarar; cada uno llevaba más de $10 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dos ciudadanos colombianos fueron retenidos por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas por no reportar la cantidad de dinero que portaban al momento de ingresar al país.

De forma preliminar, se informó que ambos hombres procedían de la ciudad colombiana de Medellín y que reportaron una cantidad menor a los $10 mil, cifra límite para no registrar la Declaración Jurada del Viajero.

De acuerdo con la Autoridad de Aduanas, ambos pasajeros se conocían entre sí y arribaron en el mismo vuelo comercial.

Uno de los viajeros indicó que portaba $9,700, pero al realizarse el conteo respectivo se detectaron $10,050, cantidad que excede el límite permitido sin declaración.

Con respecto al otro viajero, se informó que el mismo declaró tener $9,500, y luego de una nueva revisión se le encontraron $10,800.

La Autoridad de Aduanas recordó que cualquier persona que ingrese o salga del país con más de $10,000 en efectivo debe registrarlo en la Declaración Jurada de Viajero Digital.

Se destaca que el incumplimiento de esta disposición puede conllevar la retención del dinero, investigaciones y posibles sanciones administrativas o penales.