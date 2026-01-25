Retienen camión con 400 quintales de cebolla presuntamente de contrabando

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cerca de 400 quintales de cebolla presuntamente de contrabando fueron retenidos durante un operativo de control en el retén de San Isidro, Paso Canoas, en la provincia de Chiriquí.

Según indicó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la mercancia, procedente de Costa Rica, no contaba con los registros legales.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) retuvo el camión articulado junto con la carga de productos agrícolas. Mientras el conductor del vehículo fue puesto a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera para los trámites correspondientes y las correspondientes investigaciones.

La entidad aseguró que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir el contrabando, proteger la producción nacional y prevenir la evasión fiscal, especialmente en zonas fronterizas del país.