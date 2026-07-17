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    Retienen cargamento de cigarrillos ilícitos por $60 millones

    Yasser Yánez García
    Retienen cargamento de cigarrillos ilícitos por $60 millones
    Cargamento de cigarrillos ilícitos retenidos. Cortesía

    La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) informó la retención de una mercancía de cigarrillos ilícitos valorada en aproximadamente 60 millones de dólares, durante un operativo realizado en un depósito de la Zona Libre de Colón (ZLC).

    De acuerdo con la entidad, durante la inspección se detectó una gran cantidad de cigarrillos del tipo “Illicit Whites”, además de un contenedor completamente cargado que estaba listo para salir del depósito.

    Además, se identificaron indicios de presuntos delitos relacionados con contrabando, posibles violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual y signos de deterioro del producto que podrían representar un riesgo para el consumo humano.

    El comunicado de la entidad asegura que la operación fue el resultado de una investigación de inteligencia desarrollada durante varios meses, la cual permitió detectar un presunto esquema utilizado por redes dedicadas al comercio ilícito a través de empresas establecidas en la ZLC.

    De igual forma, se le suspendieron las claves de operación para la tramitación de mercancías de las empresas involucradas y se les inició un proceso de auditoría.

    La entidad señaló que corresponderá al Ministerio Público continuar con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales derivadas del caso.

    Yasser Yánez García

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