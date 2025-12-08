Panamá, 08 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Aduanas

    Retienen en Chiriquí medicamentos y productos agroquímicos sin la documentación requerida

    Henry Cárdenas P.
    La mercancía fue retenida mientras continúan las investigaciones. Cortesía

    En dos casos separados, inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron en la provincia de Chiriquí dos vehículos que presuntamente transportaban mercancías sin la respectiva documentación.

    La entidad informó que, como parte del operativo Navidad sin Contrabando, en el puesto de control de San Isidro se detectó un vehículo particular tipo pickup en dirección de Paso Canoas hacia Bugaba, que trasladaba cajas plásticas moradas y cajas de cartón de color chocolate.

    Se detalla que, al realizarse la verificación, se comprobó que contenían productos agroquímicos.

    “El conductor no presentó documentos ni facturas que acreditaran la procedencia legal de la mercancía, por lo que fue retenida por presunta infracción aduanera”, reportó la Autoridad de Aduanas en un comunicado.

    Por otro lado, también en el puesto de control de San Isidro, un vehículo articulado, conducido por un ciudadano costarricense, fue revisado y en el área de la cabina se ubicaron 35 cajas con 150 frascos de medicamentos blancos cada una.

    Se informó que, la mercancía no contaba con descripción ni registro sanitario y que ante la falta de documentación, las cajas fueron retenidas por presunta infracción aduanera y trasladadas a las instalaciones de Aduanas en David, para dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente.

