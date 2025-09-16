Retienen más de 25 mil dólares a dos pasajeros colombianos en Panamá Pacífico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A dos pasajeros que arribaron a la terminal aérea de Panamá Pacífico, procedentes de la ciudad colombiana de Cali, se les retuvo más de 25 mil dólares que no fueron reportados en la declaración jurada del viajero.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó este lunes 15 de septiembre que los pasajeros son de nacionalidad colombiana, viajaban juntos y que son compañeros de trabajo.

Se informó que a los viajeros se les consultó si tenían algo que declarar y respondieron de forma negativa. Sin embargo, tras una inspección secundaria de equipajes se ubicó el dinero en efectivo.

A uno de los pasajeros se le detectó 12,853 dólares en una mochila de mano y el otro viajero llevaba 12,948 dólares, para un total de 25,801 dólares.

Cabe recordar que en Panamá el límite legal para ingresar dinero sin declarar es 10,000 dólares.

La Autoridad de Aduanas informó que ambos casos fueron tramitados al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.