    Retienen más de 25 mil dólares a dos pasajeros colombianos en Panamá Pacífico

    Henry Cárdenas P.
    El caso fue remitido al Ministerio Público. Cortesía

    A dos pasajeros que arribaron a la terminal aérea de Panamá Pacífico, procedentes de la ciudad colombiana de Cali, se les retuvo más de 25 mil dólares que no fueron reportados en la declaración jurada del viajero.

    La Autoridad Nacional de Aduanas informó este lunes 15 de septiembre que los pasajeros son de nacionalidad colombiana, viajaban juntos y que son compañeros de trabajo.

    Se informó que a los viajeros se les consultó si tenían algo que declarar y respondieron de forma negativa. Sin embargo, tras una inspección secundaria de equipajes se ubicó el dinero en efectivo.

    A uno de los pasajeros se le detectó 12,853 dólares en una mochila de mano y el otro viajero llevaba 12,948 dólares, para un total de 25,801 dólares.

    Cabe recordar que en Panamá el límite legal para ingresar dinero sin declarar es 10,000 dólares.

    La Autoridad de Aduanas informó que ambos casos fueron tramitados al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

