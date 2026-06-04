Retienen más de 55 mil sobres de figuritas del Mundial y mercancía deportiva en David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La mercancía, procedente de Colombia y con destino a comercios de Chiriquí, incluía además 100 álbumes de la Copa Mundial FIFA 2026. Las autoridades investigan un posible fraude marcario y presuntas irregularidades aduaneras.

Más de 55 mil sobres de figuritas alusivas al Mundial FIFA 2026 fueron retenidos por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera durante operativos de inspección realizados en empresas de encomiendas de la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

El hallazgo incluyó un total de 55,350 sobres de figuritas de jugadores y 100 álbumes de la Copa Mundial FIFA 2026.

Según las autoridades, la mercancía procedía de Colombia y tenía como destino distintos comercios de la provincia chiricana.

Aduanas retiene álbumes del mundial, cajas de figuritas y suéteres de La Roja por presunta falsificación. Foto/Cortesía

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que el caso se encuentra bajo investigación para determinar si la importación cumplió con los controles aduaneros establecidos o si se trata de un presunto fraude marcario, debido a que los productos no contaban con la documentación y autorizaciones correspondientes para la distribución de la marca.

El fraude marcario constituye un delito aduanero y de propiedad intelectual que ocurre cuando se importan, exportan o comercializan bienes con marcas falsificadas, copias piratas o alteraciones destinadas a obtener beneficios económicos de manera ilícita y generar confusión entre los consumidores.

Aduanas retuvo 55,350 sobres de figuritas y 100 álbumes del Mundial FIFA 2026 en la provincia de Chiriquíhttps://t.co/0WIfBpqZdD pic.twitter.com/Ioq2FVnS1e — La Prensa Panamá (@prensacom) June 4, 2026

Durante las mismas diligencias, los inspectores también retuvieron mercancía deportiva presuntamente falsificada, entre ella varios pares de calzado de la marca Crocs y 86 suéteres de la selección nacional relacionados con el Mundial de fútbol.

Aduanas retiene álbumes del mundial, cajas de figuritas y suéteres de La Roja por presunta falsificación. Foto/Cortesía

Las autoridades indicaron que estos artículos pretendían ser enviados mediante encomiendas hacia distintos puntos de la ciudad de Panamá.

En el caso de los suéteres, el decomiso se efectuó porque no cumplían con los estándares de calidad exigidos por la marca, lo que representaría una posible infracción a las normas de propiedad intelectual.